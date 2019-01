Maroc: Fouzi Lekjaa confiant pour la CAN 2019

Fouzi Lekjaa a de grandes ambitions pour les Lions de l'Atlas et croient en eux pour la CAN 2019. Dans son entretien accordé au magazine Challenge, le président de la Fédération royale marocaine de football n'a pas caché ses intentions quant au niveau où il espère voir le Maroc. Pour lui, les Lions ont les moyens pour ramener le trophée à la maison.

« C'est d'abord l'objectif de remporter le trophée (de la CAN 2019) et cela est le plus important. On ira défendre crânement nos chances. La génération actuelle de footballeurs dont disposent les Lions de l'Atlas, sous la férule d'Hervé Renard, a les moyens de redonner une victoire en CAN, comme elle a redonné le Mondial et ses frénésies l'été dernier à Moscou », a fait savoir Lekjaa.