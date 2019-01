Gabon: Coups de feu et message de prise de pouvoir par des militaires

Depuis 4 heures du matin leur message passe en boucle sur les ondes de Radio Gabon, lu par un militaire se présentant comme le président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon (MPJFDS).

Plusieurs coups de feu entendus dans la capitale gabonaise où les premières personnes qui sont sorties de chez elles rentrent précipitamment à la maison.Le signal de Radio Gabon investi par des militaires qui y ont lu un communiqué annonçant un coup d'Etat au Gabon, vient d'être coupé à 7 h 18 (6h18 TU).

Nous publions dans l"intégralité de cette communication

« Gabonaises gabonaises, chers compatriotes, je suis le Lieutenant Kelly Ondo Obiang commandant adjoint de la Garde Républicaine président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon (MPJFDS).

Le message à la nation du Chef de l'Etat Ali Bongo visant à clore le débat sur sa santé plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonctions de président de la République

Une fois encore, une fois de trop les conservateurs acharné du pouvoir dans leur basse besogne continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba en mettant en scène un malade dépourvue de plusieurs de ses facultés physique et mentales. Face à toutes ces manoeuvres de manipulation et de théâtralisation et devant le blocage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics que cela entraîne à l'heure des défi mondiaux le spectacle désolant de ce discours de nouvel an à la Nation est une honte aux yeux du monde pour notre pays sous le regard complice de la haute hiérarchie militaire, ces officiers généraux supérieurs et subalternes qui ont failli à leur mission, celle de défendre l'intérêt supérieur de la Nation. Ces derniers ont décidé de privilégier leur intérieur personnel.

La patrie nous a tout donné et à fait de nous des personnalités que nous sommes. Nous ne pouvons l'abandonner au moment où elle a le plus besoin de nous.

Ainsi le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité soucieux de sauver la démocratie, préserver l'intégrité du territoire nationale et la cohésion national a décidé ce jour de prendre ses responsabilité afin de mettre en déroute toutes les manoeuvres en cours visant la confiscation du pouvoir par ceux qui dans la nuit du 31 août 2016 ont fait lâchement fait assassiner nos jeunes compatriotes avec le soutien des institutions illégitimes et illégales.

Par conséquent dans le cadre de l'opération baptisée " Opération Dignité", le mouvement demande à toutes les forces de sécurité et à la jeunesse gabonaise" de se joindre à nous en exécutant à la lettre et dès cet instant les mots d'ordre suivants :

Primo, que tous les hommes de rangs et les sous officiers actuellement dans les caserne se procurent par tous les moyens une rames et les munitions.Secondo, prenez le contrôle de tous les moyens de transports, les casernes, les postes de contrôles de sécurité, les armureries, les aéroports en fonction de vos positions respectives;Tertio, que les membres des forces de défenses et de sécurité se trouvant hors des casernes, les militaires retraités et les déserteurs portent leur uniforme avec pour mission d'éclairer le peuple dans la rue.Ensuite au peuple gabonais en particulier il est temps de prendre notre destin en main l'heure a sonné le jour tant attendu est arrivé, ce jour où l'armée a décidé de se mettre du côté de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos.

Si vous êtes en train de manger arrêtez, si vous êtes en train de prendre un verre arrêtez, si vous dormez réveillez vous, réveillez vos voisins dans toutes les provinces, toutes les villes, tous les villages réveillez vous comme un seul homme et prenez le contrôle de la rue en occupant les aéroports, les radios et télévisions, les bâtiments publics jusqu'à ce que nous mettons hors d'état de nuire tous les ennemis de la patrie. Ce lundi 7 janvier 2019 doit être celui du peuple gabonais soutenu par son armée.

Enfin dans quelques heures nous mettrons en place un conseil national de la restauration après consultation de toutes les forces vives de la Nation pour assurer la continuité de l'État et garantir au peuple gabonais une transition. Pour l'intérêt supérieur de la nation, les dignes filles et fils de la patrie sont priés de rejoindre l'Assemblée nationale il s'agit du général Jean Philippe Ntumpa Lebani, colonel Rapontchombo, les acteurs de la société civile suivants: Jean Rémi Yama, Marcel Libama, Paulette Oyane, Laurence Ndong, Bertrand Zibi, tous les chefs de toutes les confessions religieuses sont également conviés à l'Assemblée nationale. Les personnalités politiques, les leaders des partis politiques d'opposition, Lucie Milebou Aubusson, Marius Assoumou, le Secrétaire général du PDG, Peuple Gabonais, nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait! Nous implorons l'éternel des armées afin qu'il libère le peuple gabonais de tout esprit de peur et de division.

Fait à Libreville, le 7 janvier 2019.