Algérie: Front El-Moustakbal - Belaid pour l'implication des jeunes et des femmes face aux défis de l'heure

Alger — Le président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaid a appelé, vendredi à Alger, à l'implication des jeunes et de la femme face aux défis que connait actuellement l'Algérie dans tous les domaines.

Intervenant lors des travaux de la conférence nationale sur la femme, placée sous le thème "la femme entre la continuité et les aspirations futures", M. Belaid a mis l'accent sur "l'importance d'œuvrer à la réalisation du développement en impliquant toutes les franges de la société notamment les jeunes et les femmes afin de pouvoir relever les défis actuels dans tous les domaines".

Il a appelé, par ailleurs, les militantes de son parti à "fournir davantage d'efforts en vue de consacrer la présence de la femme dans la vie politique à travers les différentes régions du pays dans le souci d'atteindre le leadership, à œuvrer et à garder à l'esprit les sacrifices de la femme algérienne qui a combattu aux côtés de l'homme pour recouvrer la souveraineté nationale".

Parmi les objectifs de sa formation politique, M. Belaid cite "la mise en place de moyens en mesure d'unifier les rangs des Algériens, d'ancrer l'espoir et la confiance en soi à travers la moralisation du travail politique, et le respect des principes des droits de l'homme afin de préserver l'avenir du pays et le sort des générations futures".

S'agissant de la position du Front El-Moustakbal vis-à-vis de la conférence nationale à laquelle a appelé récemment Tadjamou Amel Al-Djazaïr (TAJ), M. Belaid a mis en avant "l'importante implication de toutes les franges de la société". Aussi, il a souligné l'impératif de "moraliser le travail politique, d'établir des propositions à partir de données claires au mieux des intérêts du pays, et de tracer une plateforme de travail tout en prenant en considération les grandes mutations que connait le pays".

Par ailleurs, M. Belaid a mis l'accent sur "la lutte contre la fraude sous toutes ses formes, et l'organisation d'une élection présidentielle transparente et régulière, tout en laissant libre choix au peuple algérien dans le choix de l'homme adéquat censé conduire le pays".

M. Belaid a affirmé "la participation du Front El Moustakbal à la prochaine Présidentielle qui doit se tenir dans les délais".

Plus explicite, il a appelé les militants du parti à activer lors de leur mission politique à travers toutes les wilayas pour faire connaitre le programme et les idées que défend le Front. A ce propos, il a mis en avant "la nécessaire prise en charge des problèmes des jeunes, la lutte contre le chômage de plus en plus répandu ces derniers temps notamment au sein des universitaires et des diplômés et e renforcement de l'investissement".

S'adressant à l'institution militaire, M. Belaid à appelé les éléments de l'ANP à faire preuve de neutralité, et à "s'éloigner autant que faire se peut de la vie politique". "C'est l'unique institution qui garantit l'unité nationale et préserve la sécurité et la stabilité du pays", a-t-il conclu.