Algérie: Les menaces étrangères contre l'Algérie "persistent encore" (Bengrina)

Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina a affirmé samedi à partir de Sétif que les menaces étrangères, qu'ont déjouées les Algériens durant les années 90, "persistent encore", un constat qui a poussé sa formation politique, a-t-il dit, à lancer l'initiative d'un débat national global.

Animant un meeting populaire, à la salle Al Afrah, M. Bengrina a affirmé que ces menaces ont conduit sa formation politique à lancer un appel aux Algériens de tous bords politiques à "se réunir autour d'une table pour un débat de société non exclusif".

Le président du Mouvement El-Bina a affirmé que cette initiative a été proposée à plus d'une vingtaine de partis politiques et personnalités nationales dont d'anciens chefs de gouvernement afin que toutes les composantes de la société se réunissent autour d'une même table pour "un débat national rassembleur et une de sortie de crise" considérant cette dernière "plus grande que le gouvernement , le parlement, l'opposition, les partis politiques, la société civile et les syndicats".

"Le pouvoir algérien n'est pas importé, il est l'émanation du peuple et l'opposition n'est pas une traitresse, elle se veut le porte-voix du peuple", a-t-il appuyé réitérant son appel à un débat entre toutes les composantes de la société.

Mettant en avant l'importance de préserver les acquis enregistrés sur le plan sécuritaire, des acquis , a-t-il dit, pour lesquels se sont sacrifiés durant les années 90 des centaines de milliers d'hommes et femmes ,et les éléments des différents corps de sécurité ainsi que des responsables et des hommes politiques, le responsable politique a estimé que le peuple algérien a su, grâce à "sa conscience politique ne pas céder aux sirènes séditieuses ayant ravagé de nombreux pays arabes" .