Algérie: Saisie de 169 kg de kif traité à Tlemcen (MDN)

- Une quantité de 169 kilogrammes de kif traité et 165 comprimés psychotropes ont été saisis par des Garde-frontières à Tlemcen, a indiqué dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Dans une autre opération distincte, les gardes frontières ont saisi à Biskra et El-Oued (4è Région militaire) 190 quintaux de denrées alimentaires et 13.099 unités de différentes boissons, selon la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont saisi samedi, lors d'opérations distinctes menées à In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset (6e RM), six (06) groupes électrogènes, huit (08) marteaux piqueurs, deux (02) véhicules tout-terrain, six (06) motocycles, ainsi que (400) grammes de dynamite, trois (03) détonateurs et divers outils de détonation, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté (04) individus en possession de (06) fusils de chasse et (1.275) cartouches à Batna, Bejaïa et Tébessa (5ème RM), alors que (33) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset et In Salah (6ème RM).