Ile Maurice: 2019 - Il va y avoir de l'action

Ne vous en faites pas, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Car cette année sera tout, sauf tranquille. Entre le Metro Express, les divers procès qui s'annoncent ou encore la campagne électorale, les Mauriciens ne manqueront pas de sujets de discussion en cette année 2019.

MedPoint et le Privy Council

C'est le Premier ministre lui-même qui ouvrira le bal avec le procès MedPoint devant le Privy Council, le mardi 15 janvier. Pravind Jugnauth avait été blanchi par la Cour suprême lors de l'appel, mais le Directeur des poursuites publiques a fait appel au Conseil privé de la Reine. Les Law Lords se pencheront ainsi sur l'interprétation des articles 13 (2) et (3) de la Prevention of Corruption Act. Qui ont trait à un officier public qui prend part aux négociations dans laquelle un de ses proches a des intérêts. Si les juges décident que le Premier ministre est coupable, le MSM risque de prendre du temps avant de s'en remettre. Cependant, si Pravind Jugnauth en sort gagnant, ses chances de rester au pouvoir encore cinq ans ne seront pas négligeables.

Metro Express sur les rails

Cette année verra aussi la mise en opération du Metro Express. Les travaux, qui ont commencé il y a à-peu-près un an, ont fait couler beaucoup d'encre et d'eaux usées. Le premier Urbos 100 qui reliera la capitale de Rose-Hill, devrait faire partie du paysage en septembre. Ce ne sera pas le seul projet qui est censé faciliter la vie des voyageurs qui verra le jour cette année. La troisième voie qui reliera Jin-Fei à Roche-Bois devrait aussi être opérationnelle. Last but not least, la route Terre-Rouge-Verdun sera finalement totalement rouverte au public - en principe. Quant aux autres projets (échangeur s de Phoenix, pont Coromandel - Sorèze), ils ne seront pas en service avant 2020.

Élections ou pas élections ?

La politique ne se résumera pas au procès du Premier ministre. Que ce soit lors des dîners de famille ou pendant les rencontres «anba laboutik», la conversation tournera également autour des élections générales. C'est Pravind Jugnauth qui décidera de la date de la dissolution du Parlement et celle où les Mauriciens devront se rendre aux urnes. S'il ne le fait pas avant, l'Assemblée sera dissoute automatiquement le 21 décembre, et les élections devront avoir lieu au plus tard le 20 mai 2020. Entre les deux, les partis politiques s'affronteront à coups de meetings, d'affiches et d'oriflammes.

Cependant, la question qui se pose est : qui insultera qui ? Car le MMM et le PTr ont déjà affirmé qu'ils iront seuls aux élections. Si les leaders des deux partis tiennent leurs promesses, les possibilités d'alliances seront très restreintes, et la campagne électorale sera d'autant plus rude.

Jeux des Îles de l'océan Indien : en piste

Krouink sera de plus en plus présent dans le paysage. Le perroquet est en effet la mascotte des 10e Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), qui auront lieu entre le 19 et le 28 juillet. Pas moins de 2 000 athlètes, venant de sept pays, feront montre de leur talent dans 14 disciplines. Le ministre Stephan Toussaint avait confirmé que ces jeux coûteront près d'un milliard de roupies. L'objectif est de battre les Réunionnais et mettre le cap sur les Jeux Olympiques de Paris, en 2024. Pour accueillir les athlètes, le gouvernement avait prévu d'inaugurer le complexe multisport de Côte d'Or en juin de cette année, mais c'était sans compter les litiges, les contretemps et la saison des pluies. À cause du retard accumulé au fil des mois, il n'est pas sûr que le complexe voie le jour à temps. Ce n'est qu'au mois de février de cette année que le gouvernement prendra une décision à ce propos.

Sans oublier...

Il ne faut pas oublier que nous sommes à Maurice et il ne se passe pas une année sans que des scandales en tous genres montrent le bout de leur nez. Qui fera des siennes ? Qui sera le premier à déraper en 2019 ? Un peu de patience, la réponse ne devrait pas tarder.