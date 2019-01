Ile Maurice: Période festive - Atma Shanto dénonce la surexploitation des travailleurs

La Fédération des Travailleurs Unis (FTU) a tenu une conférence ce presse ce lundi 7 janvier pour dénoncer les conditions de travail dans plusieurs secteurs pendant la période festive. Selon Atma Shanto, le porte- parole du syndicat, plusieurs employeurs ont enfreint les lois.

Il est catégorique: les employés sont surexploités pendant les mois de novembre et décembre. Magasins, hôtels et plusieurs autres compagnies sont concernés. «Il est inacceptable que les employés n'ont pas le droit de prendre de congés ou d'arrêts maladies pendant cette période» s'insurge Atma Shanto. La question des heures de travail a aussi été abordée. Le porte-parole de la FTU explique que la loi prévoit 11 heures de repos pour un travailleur qui a fait des heures supplémentaires. Or, dans la pratique, plusieurs d'entre eux ont dû reprendre le chemin du travail avant ce temps réglementaire. Dans les hôtels, la situation est encore pire. Atma Shanto affirme que la majorité des employés ont oeuvré «beyond working hours» et que leur fatigue a été ignorée au profit de la clientèle.

Atma Shanto a aussi dénoncé deux compagnies qui ont sanctionné des employés qui se sont plaints à cause des heures supplémentaires. «Certes, ils sont payés pour, mais il ne faut pas négliger l'aspect familial et la fatigue. Certains travailleurs sont restés sur les lieux au delà des heures requises tous les jours et lorsqu'ils se sont plaints, ils ont été suspendus» déplore le porte-parole. Il a cité l'exemple d'un employé qui est dans cette situation et devra faire face à un comité disciplinaire après le 15 janvier prochain. Il affirme que le ministère du travail est responsable de la situation.