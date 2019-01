Ile Maurice: Urban terminal Victoria - Les marchands de Decaen ne savent pas où aller

Les vendeurs de la place Decaen à Port-Louis se demandent quel sort leur est réservé. Ils devaient normalement ne plus occuper cette place aujourd'hui mais aucune mesure n'a été prise pour les relocaliser.

Le délai accordé par la ministre des Collectivités Locales et des îles éparses, Fazila Jeewa-Daureeawoo expire ce lundi 7 janvier. Les marchands exerçant à la place Decaen à Port-Louis doivent s'en aller pour faire place aux travaux liés au projet de l'Urban Terminal, qui débuteront bientôt. Pourtant, ils ne savent toujours pas où ils seront envoyés. De plus, aucune disposition ne semble avoir encore été prise pour le déménagement.

Sheila Nasseb, qui vend des légumes depuis 25 ans, confie qu'elle n'a reçu aucun document. «À la fin du mois de novembre, nous avons eu une réunion avec le maire. Il nous a fait comprendre que plusieurs emplacements avaient été trouvés pour nous. Mais depuis rien.» Elle se dit prête à aller n'importe où, l'important étant qu'elle puisse gagner sa vie. «Ce n'est pas la première fois qu'on me balade d'étal en étal.» Elle souligne qu'elle ne peut pas se permettre de ne pas travailler. «Déjà pour le mois de décembre, je n'ai pas fait beaucoup de profits. En cette période, les gens n'achètent pas de légumes, ils préfèrent les plats à emporter.»

Un autre maraîcher, Fanfan Ingrid Sounaye, vient à notre rencontre. Il aide son père dans la préparation de «gato aruy» depuis qu'il a dix ans. Aujourd'hui, il en a fait sa spécialité. «Je ne me casse pas trop la tête pour tout vous dire. Si le maire ne trouve pas de place pour moi, je vais vendre mes gâteaux à bicyclette. » Il dit s'en remettre à Dieu aujourd'hui. Il espère malgré tout que les autorités trouveront une solution rapidement pour qu'il puisse travailler.

De son côté, le président de la Street Vendors Association, Hydar Ryman, compte déposer une lettre aujourd'hui auprès du lord-maire Daniel Laurent. . Il souhaite convenir d'une rencontre pour discuter de l'avenir des marchands. «Pendant quatre mois, nous avons eu plusieurs rencontres avec la ministre et Daniel Laurent. Ils nous ont fait comprendre que nous devions quitter les lieux le 7 janvier 2019. Mais pendant le mois de décembre, rien n'a été fait. Ni le tirage au sort pour l'attribution des étals ni l'aménagement. Et même lors de la dernière réunion municipale, le déménagement n'a pas été mentionné.»

Hydar Ryman avoue que lors de sa dernière rencontre avec Daniel Laurent, celui-ci lui a fait comprendre que des changements seront apportés et que les discussions avaient repris avec la ministre. «Mais pour l'heure, nous ne savons pas si nous serons effectivement envoyés là où on nous l'avait dit plus tôt. On est dans le flou.»

Dans un communiqué émis le 13 octobre dernier, la ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo avait expliqué que «parmi les 550 marchands ambulants de Victoria Square et de la place

Decaen, 350 d'entre eux seront relocalisés à l'Immigration Square en face du poste de police de Fanfaron. Quant aux 200 autres marchands, 100 seront relocalisés près du LIC Building et 100 à côté de la nouvelle passerelle qui est en construction vis-à-vis des Casernes, non loin de la place Decaen». Toutefois, à hier, rien n'a été mis en place. Sollicité pour avoir plus d'éclaircissements, le lord-maire Daniel Laurent est resté injoignable.