Madagascar: Navony Pierre Lenoble - «Il faudrait se conformer à la décision de la HCC »

Face à la situation qui prévaut dans le pays, le président du Haut Conseil pour la Défense de la démocratie et de l'Etat de droit (HCDDED) Navony Pierre Lenoble a livré ses impressions.

Il estime ainsi que « tout un chacun devrait se conformer à la déclaration des résultats définitifs publiés par la HCC, mais non pas procéder à des spéculations ». Et d'enchaîner qu'il s'avère nécessaire de sensibiliser les gens à se conformer aux décisions prises par cette Institution. Tout en soulignant au passage que les observateurs internationaux et nationaux ont été unanimes que les élections ont été en général transparentes et crédibles malgré quelques incidents. En revanche, de leur côté, les partisans de Marc Ravalomanana contestent l'organisation du second tour de l'élection présidentielle. Ils y décèlent notamment des anomalies. Devant cette situation plutôt ambiguë, le président du HCDDED pense qu'il revient à la HCC de trancher sur ce point.

Respect de l'éthique. Il n'est pas d'ailleurs partant quant à l'annulation des résultats de ce second tour, laissant ainsi la place à une nouvelle Transition. Ce n'est pas les exemples qui manquent en citant notamment les cas de 1991 et de 2009 qui n'ont rien apporté de concret au pays. Il pense, en outre que le consensus n'est pas la bonne solution. Faut-il rappeler que le HCDDED a été officiellement mis en place le 20 mars 2018 pourtant la majorité des ces membres ont été élus en 2016. Ce Haut conseil est chargé d'observer le respect de l'éthique du pouvoir, de la démocratie et de l'Etat de droit, la bonne gouvernance, de contrôler la promotion et la protection des droits de l'homme. Le HCDDED est institué pour se constituer en observatoire et balise aux éventuelles mauvaises pratiques dans l'administration. Il intervient aussi bien dans le secteur public que privé.