Madagascar: Athlétisme - Une liste de cinquante athlètes pour le regroupement

Une année chargée et charnière pour l'athlétisme malgache. Les athlètes malgaches devront honorer les grands rendez-vous internationaux pour espérer réaliser les minimas pour les Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020.

Sept rendez-vous internationaux et pas moins de huit compétitions locales seront au programme de la fédération malgache d'athlétisme (FMA) cette saison 2019. Pourvoyeuse de médailles lors des Jeux des Iles de l'Océan Indien et des Jeux Africains, l'athlétisme malgache aura comme rendez-vous phare ces deux compétitions. Une trentaine d'athlètes devront faire le déplacement à l'Ile Maurice du 20 au 28 juillet, une liste qui est loin d'être exhaustive. Les athlètes malgaches auront du pain sur la planche surtout face aux Mauriciens, hôtes de la compétition et des Réunionnais, qui comptent des expatriés évoluant en métropole.

La fédération n'attend plus que le coup d'envoi du regroupement pour enclencher la préparation surtout qu'il ne reste plus que sept mois avant le début des Jeux. Le premier regroupement devra démarrer en ce début d'année, le deuxième est prévu du 14 au 28 avril et le troisième et dernier prévu du 1er juin au 14 juillet. « Nous avons une liste de cinquante athlètes locaux plus les expatriés comme Jean Robert Bezara (400 m et 400 m haies) à Dakar, Todisoa Rabearison (400 m) à Maurice et Tiavina John (100 m) qui va partir aussi au Centre de Maurice » a fait savoir, Norolalao Andriamahazo, présidente de la fédération malgache d'athlétisme. Outre les JIOI, les Jeux Africains du Maroc du 23 août au 23 septembre revêtent d'une importance capitale pour les athlètes malgaches.

Pour l'heure, au moins deux athlètes ont déjà acquis les minimas des Jeux du Maroc. Ce nombre peut encore augmenter surtout que plusieurs compétitions seront encore au menu des athlètes avant la fin de la date d'engagement. Ce rendez-vous international fait partie des étapes qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Les Meeting de La Réunion et de Maurice prévus au mois d'avril, les championnats d'Afrique senior Région 5 en mai, ce sont les compétitions qui attendent les athlètes en ce premier trimestre de l'année. « La ligue de la Réunion et Club Etang Salé ont invité douze athlètes au mois d'avril. La liste devrait être envoyée mi-février à l'organisateur.

On est encore confus par rapport au déplacement en Chine » a continué la présidente de la fédération. Ce n'est qu'après les Jeux des Iles et des Jeux Africains, que les Championnats du monde se dérouleront à Doha du 28 septembre au 6 octobre. Avec les Jeux des Iles et les Jeux Africains, les championnats de Madagascar jeune et toutes catégories sur piste ont été avancés du 17 au 19 mai et du 24 au 26 mai. Le Marathon International de Tanà figurera au programme et servira de clôture de saison pour la fédération.