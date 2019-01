Madagascar: CAF AWARDS - L'heure de vérité demain

Le football africain sera en fête demain au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Dakar à l'occasion de l'AITEO CAF Awards 2018. Le football malgache fera partie des nominés dans la catégorie équipe masculine avec les Barea.

Double évènement demain et après-demain dans la capitale du Sénégal. Les lauréats de la CAF Awards seront connus demain après-midi. Pour le clan malgache, la consécration des Barea est très attendue dans la catégorie équipe masculine de l'année. L'équipe nationale malgache ayant réalisé un parcours remarquable l'année dernière en se permettant de luxe de se qualifier pour la phase finale de la CAN 2019. Une qualification qui a fait le tour du monde où les Barea de Madagascar ont figuré dans le TOP 5 du magazine Jeune Afrique et des 10 sélections qu'on n'attendait pas du magazine et site internet français « So foot ». Madagascar aura une adversaire de taille, la Mauritanie qui disputera également sa première CAN.

La troisième nation sera l'Ouganda. Outre le président de la CAF, Ahmad qui est malgache, la directrice de la Communication, Nathalie Rabe, Atallah Béatrice et José Andriatianarivelo respectivement président et vice-président du comité de normalisation ont été invités par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour assister à la cérémonie. Le président de la CAF, Ahmad est déjà arrivé à Dakar depuis vendredi. Les présidents du Sénégal, Macky Sall, son homologue du Rwanda, Paul Kagame ainsi que George Weah du Liberia vont assister à la cérémonie. Gianni Infantino et de Fatma Samoura, respectivement président et secrétaire générale de la FIFA seront également présent sur place.

Ce qui va marquer surtout cette cérémonie est la désignation du ballon d'or masculin. L'attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, son coéquipier, l'Egyptien Mohamed Salah et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang sont les trois finalistes du "Ballon d'or africain 2018". Une même liste que l'année dernière dont le titre a été remporté par l'Egyptien, Mohamed Salah. Très attendue par la planète football, le Comité exécutif de la CAF se réunira mercredi, au Terrou-Bi Hôtel de Dakar pour désigner le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des nations 2019. Le choix sera porté sur l'Afrique du Sud ou l'Egypte.

La liste des nominés

Meilleur joueur Africain de l'année

Sadio Mané (Sénégal).

Mohamed Salah (Egypte)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon).

Meilleure joueuse Africaine de l'année

Asisat Oshoala (Nigéria).

Francisca Ordega (Nigéria)

Chrestinah Thembi Kgatlana (Afrique du Sud).

Les buteurs retenus :

Makusu Mundele (AS Vita), Alain Traore (RS Berkane), Anice El Badri (Espérance Tunis), Eric-Maxim Choupo Moting (Cameroun),Thembi Kgatlana (Afrique du Sud féminine), Gabrielle Onguene (Cameroun), Derrick Nsibambi (Ouganda).

Meilleur jeune de l'année

Achraf Hakimi (Maroc & Borussia Dortmunmd)

Wilfred Ndidi (Nigeria & Leicester City)

Franck Kessie (Côte d'Ivoire & AC Milan)

Meilleur entraineur équipes hommes

Moine Chaabani (Espérance)

Herve Renard (Maroc)

Aliou Cisse (Sénégal)

Meilleur entraineur équipes féminines

Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Joseph Brian Ndoko (Cameroun)

Thomas Dennerby (Nigeria)

Equipe masculine de l'année

Madagascar

Mauritanie

Ouganda

Equipe féminine de l'année

Cameroun

Nigeria