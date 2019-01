Maroc: Hausse des arrivées touristiques à Ouarzazate durant les dix premiers mois de 2018

La ville a enregistré une progression de 14% du nombre total des touristes

Le nombre total des touristes ayant visité Ouarzazate durant les dix premiers mois de 2018 a enregistré une progression de 14%, passant de 219.920 au cours des dix premiers mois de 2017 à 250.846 pour la même période de 2018.

Selon un rapport du Conseil provincial du tourisme, cette progression est due notamment à l'évolution de 23% du nombre des touristes non résidents (trois quarts du volume global), puisque leur volume est passé de 170.328 en 2017 à 210.105 en 2018.

La France, premier marché émetteur avec 12,92% des arrivées globales de la destination, a vu son volume s'apprécier de 29% passant de 25.157 entre janvier et octobre 2017 à 32.417 pour la même période de 2018, rapporte la MAP.

La deuxième position est désormais occupée par les touristes chinois dont le nombre a progressé de 47%, passant de 17.005 visiteurs en 2017 à 25.011 en 2018, dépassant le nombre de touristes espagnols dont le nombre a atteint 22.460 en 2018, soit une progression de 8%.

Les autres marchés ont enregistré des progressions très satisfaisantes notamment l'Italie (+57%), les Etats-Unis (+46%), l'Allemagne (+24%), les Pays-Bas (+21%) et le Japon (+18%).

Le nombre de nuitées globales enregistrées en 2018 dans les établissements d'hébergement classés de la province est passé de 327.383 durant les dix premiers mois de 2017 à 343.216 durant la même période de 2018.

Les nuitées des non-résidents sont passées de 249.524 en 2017 à 276.349 en 2018, soit une hausse de 11%.

La France, dont les nuitées cumulées sont passées de 38.608 à 45.246 entre 2017 et 2018 (+17%), continue d'occuper la première place avec 13,18% du volume global, suivie de l'Espagne dont le nombre de nuitées est passé de 31.279 en 2017 à 31.370 en 2018, contribuant à 9,14% du volume global des nuitées en 2018.

Les nuitées des touristes des autres pays émetteurs ont, de leur côté, enregistré de très bonnes performances notamment les Etats-Unis (+50%), l'Italie (+40%), la Chine (+23%) l'Allemagne (+18%), le Japon (+18%) et les Pays-Bas (+15%).

Concernant les types d'hébergement occupés par les visiteurs de Ouarzazate, les hôtels 4 étoiles ont concentré 40,32% des nuitées de la province, suivis des 3 étoiles (23,40%), des 5 étoiles (13,32%), des maisons d'hôtes (11,56%), des 2 étoiles (4,09%), des résidences hôtelières (3,35%) et des hôtels 1 étoile (2,46%).

Ces bonnes performances sont le fruit d'opérations de promotion programmées par le Conseil provincial du tourisme de Ouarzazate en partenariat avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT) et le Conseil communal de Ouarzazate, notamment par l'accueil d'une dizaine d'eductours et de voyages de presse et l'organisation de plusieurs événements d'animations, qui ont permis de faire rayonner l'image de Ouarzazate aux niveaux national et international.

Aussi le renforcement de la desserte aérienne notamment par la mise en place depuis juin 2017 de vols entre Bruxelles et Ouarzazate, et depuis novembre 2017 d'une connexion aérienne avec Marrakech ainsi que la liaison directe entre Madrid et Ouarzazate depuis octobre 2018, a permis d'attirer des milliers de visiteurs et de faire rayonner l'image de Ouarzazate.

Selon le même rapport, les autorités locales, la commune territoriale de Ouarzazate et les professionnels du secteur qui ne cachent pas leur satisfaction quant aux résultats enregistrés, sont conscients de l'importance de ce secteur comme étant une locomotive du développement socioéconomique de toute la région et sont déterminés à multiplier les efforts et les actions en partenariat avec l'ONMT et d'autres partenaires, en vue de l'amélioration de la connectivité de la destination, de l'enrichissement du produit offert notamment en matière d'animation et de renforcement des actions de promotion.