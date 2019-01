Sénégal: Handball / Frederick bougeant sélectionneur et manager des Lions - «Il n'y a pas de sens si on utilise pas les resultats de brazzaville pour developper le handball local»

Le parcours de l'équipe nationale féminine de Handball marquée par place de finaliste à la Coupe d'Afrique féminine de Brazzaville et une qualification historique à la Coupe du monde de 2019 au Japon a été le fruit d'une victoire « collective » et d'une « véritable aventure humaine qui s'est terminée avec un grand résultat sportif ».

C'est le sentiment qui habite Fréderic Bougeant dans le bilan de la participation du Sénégal présenté ce vendredi 4 janvier, au siège de la Fédération sénégalaise de Handball. En perspectives des prochains Jeux africains de 2019, le sélectionneur et managers des Lionnes, qui est revenu sur la finale perdue contre l'Angola, s'engage à faire progresser l'équipe nationale et l'aider à grandir au niveau mental, sportif en perspective du rendez-vous mondial. Avec comme objectif de décrocher une ou deux victoire.

Après avoir mené les Lionnes à la finale de 2019 et une qualification à la Coupe du monde Japon 2019, l'entraineur et manager général Frédéric Bougeant a tiré ce vendredi 4 janvier, lors d'une rencontre avec la presse, le bilan de la participation à la Can de Brazzaville. « C'est un sentiment du travail bien fait avec les dirigeants de la Fédération sénégalaise de handball et le ministère des sports si on se souvient de l'injustice subie en 2016. Le résultat à Brazzaville, c'est avant tout une victoire collective. C'est une véritable aventure humaine qui s'est terminée avec un grand résultat sportif », s'est - il réjoui, avant de revenir sur cette finale perdue face à l'Angola.

« IL NOUS A MANQUE UN PEU DE RESSOURCES, D'ENERGIE POUR RESISTER CONTRE L'ANGOLA »

« Même si on a voulu finir le match comme nous l'avons commencé. C'est-à-dire sur les chapeaux de roue. Malheureusement, nous avons connu des difficultés au niveau tactique, physique sur la deuxième partie du match. 7 matchs en dix jours c'est hyper sollicitant. On a eu quelques beaux combats contre le Cameroun en ouverture, un peu plus mental contre la Tunisie. C'étaient des retrouvailles dans un contexte un peu particulier. Un énorme combat face à la RDC. On termine la compétition un peu plus usé mentalement. Ce qui fait que sur la fin il nous a manqué un peu de ressources, d'énergie pour résister contre l'Angola, très structurée et qui a des habitudes que nous n'avons pas encore. On a envie d'utiliser tous les moments de regroupements pour continuer à progresser, à aller de l'avant », explique-t-il.

Le technicien français pense que les résultats de Brazzaville doivent désormais aider à développer le handball local. Mais aussi de préparer la prochaine Can de Handball féminine que le Sénégal va abriter en 2020. «Il n'y a pas de sens si on utilise pas les résultats de Brazzaville pour développer le handball local. Nous travaillons avec la Fédération. Les conditions de travail sont exceptionnelles. Si on veut passer de moments inoubliables en 2022 et remplir Dakar Arena lors de la Can, il faut que l'on ait un sentiment d'appartenance et que l'on s'approprie l'équipe », soutient t-il, avant d'ajouter « On a envie de croiser les joueuses expatriées avec les locales. Il existe un grand fossé entre le niveau des clubs européens et le contexte local. On essaie de recevoir le plus d'informations avec les entraîneurs locaux, d'échanger pour établir un bon diagnostic et préparer un travail cohérent, une projection pour réduire l'écart et avec une équipe nationales et des joueuses locales bien intégrés ».

S'il attend encore d'être édifié sur le tirage au sort de la Coupe du monde au Japon, l'entraîneur des Lionnes indique que le Sénégal visera au moins une victoire. « Le rapport de force permet de déterminer des objectifs plus précis. On sait que deux victoires c'est synonymes de qualification en 8e de finale. Une victoire serait tout simplement historique. Une deuxième victoire nous permet de disputer les matchs à élimination directs, les 8e de finale. C'est un match qui, mentalement, au niveau des émotions complément différents des matchs de poules. On sait que pour les équipes africaines les championnats du monde sont des compétitions difficiles parce que les équipes européennes sont souvent dominatrices».

« JE VEUX QUE L'EQUIPE VIVE LE PLUS DE MATCHS POUR GRANDIR AU NIVEAU MENTAL »

En attendant, cette échéance, Fréderic Bougeant se projette déjà sur la préparation et sur les prochaines échéances du Sénégal. « On va commencer notre préparation par un rassemblement et un stage au mois de mars prochain en France. On doit avoir un tournoi de qualification pour les Jeux africains en Guinée. On a ensuite les Jeux africains du 23 août au 3 septembre au Maroc. C'est une compétition hyper importante pour nous. Je veux que l'équipe vive le plus de matchs pour grandir au niveau mental. Je rêve d'abord d'une belle compétition aux Jeux africains et faire grandir l'équipe au niveau mental, sportif aux championnats du monde.», relève t-il.