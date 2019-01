Sénégal: Abdoulaye Sakho, Pr agrégé de droit privé sur la distribution de l'énergie au Sénégal - «L'option monopole est purement stratégique»

Le Pr Abdoulaye Sakho, agrégé de droit privé et non moins un des plus grands spécialistes africains de la régulation est formel. «Pour l'instant, l'Etat du Sénégal a choisi de libéraliser la production de l'électricité et de garder le monopole de la distribution à travers la Senelec. Ce choix est purement stratégique dès lors qu'il concerne directement le service public pour ce qui est des zones urbaines et l'électrification rurale pour les campagnes». Il animait, à Dakar, un atelier de formation des associations de consommateurs et de la presse économique sur la gestion des secteurs économiques en réseaux.

Le choix du monopole dans la distribution de l'énergie au Sénégal tient de rigueur pour le moment, semble soutenir le Pr Abdoulaye Sakho, agrégé de droit privé, spécialiste du droit économique à l'Ucad et non moins un des plus grands spécialistes africains de la régulation.

A l'entendre: «Ce choix peut être considéré pertinent pour l'instant, mais à un moment donné, d'autres choix vont s'imposer», a-t-il soutenu. Et de poursuivre ses explications: «Ce choix est également noté au niveau du secteur de l'eau avec la Sénégalaise des eaux (Sde)». Pour ce qui est de l'ouverture à la concurrence, on note entre autres avantages la baisse des prix pour les consommateurs; la hausse de la qualité de services; le montant d'investissement dans le secteur, et le paysage concurrentiel.

A la question de savoir quelle part de marché pour chacun, il a fait vite remarquer que ceci n'est que théorique car, «apprécier le succès de l'ouverture à la concurrence dans les industries de réseau n'est pas un exercice évident... ». Et sous ce rapport, il dira: «Il faut donc rester prudent quand il s'agit de relier libéralisation d'un secteur et augmentation de l'utilité du consommateur final».

Pour le cas spécifique de l'électricité, il affirmera que «la libéralisation du secteur de l'électricité serait un échec», si l'augmentation régulière du prix pour le consommateur final, la faible incitation financière pour les consommateurs à changer de fournisseur (par exemple pour aller vers le solaire) sont mal gérées.

Pourtant, Pr Abdoulaye Sakho est d'avis que la libéralisation conduit à des gains significatifs d'efficacité (augmentation production et développement des réseaux d'électricité). Aussi poursuivra-t-il en disant que: «Le problème serait donc au niveau de la répercussion imparfaite de ces gains aux consommateurs : d'ailleurs, l'augmentation de prix est du fait de facteurs exogènes (hausse du coût des matières premières)»...

Enfin, Pr Sakho a relevé trois (3) points d'attention pour le succès de la libéralisation. Il s'agit de la séparation des activités sous monopole naturel (infrastructures), des activités pouvant supporter la concurrence (services); de deux politiques complémentaires pour développer la concurrence dans le secteur des services qui est concurrentiel et la question spécifique de la préservation du service public. Ibrahima Amadou Sarr, président de la Commission de régulation du secteur de l'énergie, a magnifié pour sa part la participation des associations des consommateurs qui «va contribuer à la meilleure gestion du secteur pour le bien-être de tous... ».