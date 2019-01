Sénégal: Invalidation de sa liste de parrainage - Me Aïssata Tall sall parle «genre»

L'invalidation de sa liste de parrainage par le Conseil constitutionnel n'a pas été du goût de Me Aïssata Tall Sall. Invitée de l'émission « Jury du dimanche » d'hier, dimanche, le leader de «Osez l'Avenir» a dit ses vérités de « genre» sur cette disqualification. Non sans affirmer qu'elle garde toujours le cap de ses convictions politiques.

Invitée hier, dimanche, de l'émission « Jury du dimanche » diffusée sur iRadio, Me Aïssata Tall Sall a dit sa profonde amertume face à l'invalidation de son parrainage par les « 7 Sages ». Au micro de Mamadou Ibra Kane, elle affirmera aussi sans ambages : « Je n'y avais jamais cru, mais je pense que les gens ont raison quand même, ce pays-là a quelques relents de misogynie au tréfonds des citoyens. Parfois, quand on parle à quelqu'un, il convoque la relation. Mais, ce n'est pas vrai. Ce sont les traditions dans ce pays qui font que très souvent les femmes sont reléguées au second plan ».

Et l'avocate de révéler, dans la foulée, être restée trois jours sans dormir après avoir vu le Conseil constitutionnel invalider son parrainage. Quant à un probable soutien au pouvoir en place, Me Aïssata Tall Sall s'est voulue ferme. Aussi a-t-elle révélé qu'elle reçoit « tous les jours une forte pression venant de personnalités maraboutiques qui lui demandent de rejoindre le camp présidentiel... Mais c'est peine perdue... Cela ne m'a pas empêché de tracer mon chemin ».

Et de poursuivre : « Je suis sûr qu'un homme, à ma place, subissant cette pression, aurait cédé... Mais, je ne cède pas à la pression aujourd'hui que ma candidature est invalidée beaucoup plus qu'auparavant... Je ne fais pas de la politique une affaire familiale, d'ethnie encore moins une affaire de religion. (... ) Ce débat-là, on doit le tuer». Quant au choix d'« Osez l'Avenir » pour les candidats en lice à la présidentielle, elle dira simplement : « Nous n'excluons aucune hypothèse, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui choisis... C'est plutôt ma base, ces gens avec qui je travaille dans mon parti, qui choisiront quel candidat soutenir».