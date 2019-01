Sénégal: Maintien du ministre de l'intérieur comme organisateur des élections - Me Ousmane Ngom «adoube» Macky

Me Ousmane Ngom, ancien ministre libéral de l'Intérieur et nouvel allié de Bennoo Bokk Yaakaar est formel ! Macky Sall est bien avisé de garder le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, comme organisateur des élections. Pour des raisons objectives. Invité du Grand jury, il s'est par ailleurs épanché sur son rapport avec la Crei.

Invité du Grand Jury de la Rfm hier, dimanche 6 janvier 2019, Me Ousmane Ngom n'a pas fait dans la dentelle pour ce qui concerne la requête de l'opposition qui exige la nomination d'une personnalité neutre pour organiser les élections. Pour autant, il a salué la décision de Macky Sall de maintenir à son poste l'actuel ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye pour organiser les élections. « On ne peut pas, à moins de deux mois de l'élection, dire que non seulement on change le ministre de l'Intérieur et en plus on va restructurer ce département pour créer un autre à côté. Cela risque de déstabiliser complètement l'organisation de l'élection. Les élections sont une chose très sérieuse qu'il faut préparer sur au moins deux années », a dit Ousmane Ngom.

Dans la foulée, l'ancien ministre révélera que face à la même requête de l'opposition, Me Abdoulaye Wade avait choisi de céder et de nommer un « Monsieur Elections » en la personne de Cheikh Guèye , et là l'ancien président avait commis une erreur de l'avoir mis à l'écart dans ce processus. Me Ousmane Ngom a dit par suite « respecter » la décision de Me Wade « même si cela ne veut pas dire que c'est une panacée qu'il faut appliquer ». Pour autant, a-t-il dit, « Wade sait qu'il avait tort. Pour la première fois, le peuple du Sopi s'est opposé à cette décision. C'était la première reculade par rapport à la pression de l'opposition. C'est une des raisons pour lesquelles il a perdu le pouvoir. On ne change pas de cheval au milieu du gué ».

Quid de son rapport avec la Crei ? Me Ousmane Ngom dira clairement en réplique n'avoir jamais été indexé dans cette affaire de traque des biens mal acquis. S'adressant à son interlocuteur journaliste, il assénera : « C'est un des Fake news que vous sortez souvent. Vous dites souvent que j'étais sur la liste des personnes poursuivies pour la traque des biens mal acquis. Ce n'est pas le cas. La liste du procureur spécial Alioune Ndao, je vous demande de la sortir. Je vous défie même de la sortir et de voir si vous verrez mon nom. Mon nom n'a jamais figuré sur cette liste. Il s'est agi, tout simplement, me concernant, d'une enquête de patrimoine. Cette enquête a révélé qu'il n'y avait absolument rien dans mon dossier ». Avant de conclure : « Je n'ai jamais mis les pieds à la Crei. Jamais ! Je ne connais pas la porte de la Crei ».