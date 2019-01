Sénégal: Etat du football africain, ballon d'or.. - Les vérites d'Eto'o, El Hadji Diouf...

Samuel Eto'o, Antony Baffoe, El Hadji Diouf, Habib Béye, Mark Fish et Kwano Kanu ont donné le ton du gala qui opposera ce lundi les légendes africaines aux Lions de l'épopée 2002. C'était à travers un point de presse qu'ils ont tenu en abordant quelques problématiques notamment le développement du football africains, l'attribution du Ballon d'or ou encore pour donner leur point de vue sur les prestations de Sadio Mané avec la sélection du Sénégal.

Rapprocher les légendes du football africain, c'est l'objectif que Antony Baffoé, l'ancien gloire du Ghana et actuel responsable de la Caf a donné au match qui oppose ce lundi les légendes du football africain à l'équipe des Lions de l'épopée 2002. « Nous attendons le match avec beaucoup de joie. Nous allons nous amuser », a t-il d'emblée tenu à justifier lors de la conférence de presse tenue hier, à Dakar, en présence de l'ancien défenseur des Bafana Bafana d'Afrique du Sud Mark Fish, du Camerounais Samuel Eto'o, d' Habib Béye, ancien défenseur des Lions, de l'ancienne star des Lions du Sénégal El Hadji Diouf et de l'ancienne gloire du football nigerian, Kwano Kanu. Une occasion que ces derniers ont saisie pour aborder certains sujets relatifs au développement du football africain.

Tout en se réjouissant de l'organisation de ce gala en hommage à Jules Bocandé, El Hadji Diouf a salué cet événement mais aussi rappelé avoir participé à favoriser la tenue des Caf Award au Sénégal «C'est important de se revoir et de se rappeler des souvenirs. En tant que fils du pays et ambassadeur de mon pays. Je me suis dit pourquoi on ne l'organiserai pas. J'en ai parlé au président Ahmed. Je l'ai fait pour la jeunesse sénégalaise. Mais la priorité, c'est d'organiser la Can de football », révèle t-il. A la question de savoir comment élever aujourd'hui le niveau du football Africain, le double Ballon d'or sénégalais pense que ce sont les infrastructures qui manquent. « Si on avait des infrastructures, j'aurais fini ma carrière ici », dira t-il. Poursuivant son analyse, El hadji Diouf pense que « l'Afrique ne manque pas de talents mais de caractère. Aujourd'hui, on a vu les cinq équipes à la Coupe du Monde mais elles ont failli. Il nous manque du caractère et de l'organisation », reconnait-il.

Interpellé sur son palmarès et ces quatre distinctions au titre de Ballon d' Or, Samuel Eto'o en a profité pour pointer le manque d'ambition des équipes africaines dans le football mondial. « J'ai eu beaucoup de chances de jouer dans une bonne équipe et avec de bons joueurs. Ce qui me manque, c'est la Coupe du monde de football après avoir gagné la ligue des champions, la Coupe d'Afrique. Les équipes africaines ont tort d'avoir rempli le contrat si elles se qualifient », soulève t-il. La légende camerounaise n'a pas manqué de relever que la corruption reste l'un des freins au développement du football en Afrique. «Il y a beaucoup de corruption en Afrique.

La Caf et la Fifa apportent beaucoup d'argent aux fédérations. Mais il faut que les sous soient dépensés pour les infrastructures et à ceux qui jouent au football. Il faut également une politique du sport. Je parle pour toutes les disciplines. Le football a besoin d'argent. Si les joueurs vivent de leur football et trouvent du boulot, ils resteront en Afrique. Il faudra à la tête des fédérations, ceux qui ont une vision. La priorité doit être au football par aux dirigeants qui se remplissent les poches », soutient-il. Donnant son avis sur l'attribution du Ballon d'Or africain, le quadruple vainqueur de cette distinction est d'avis que les attaquants sont souvent les mieux favorisés. « Nous les attaquants, nous sommes toujours favorisés pour ce titre. Pour moi, le meilleur Ballon d'or n'est pas forcément celui qui marque le plus de buts », note-t-il.

Etoo : «Sadio Mané est le leader, il faut l'accompagner»

Le sujets sur performances de Sadio Mané avec l'équipe nationale, que nombre d'observateurs ont souvent jugées moindres, ont également été évoquées. Pour Samuel Eto'o, cette question n'a pas sa place. «On trouvera toujours que l'on ne fait pas assez en sélection nationale. Souvent les coéquipiers n'acceptent pas que tu sois leader. Pour le Sénégal. Sadio Mané c'est le leader. Il faut l'accompagner. Il est le meilleur et les autres doivent suivre. Il faut valoriser nos joueurs. Il est impossible que Sadio soit 23e Ballon d'Or», a soutenu la gloire camerounaise.

De son point de vue, El Hadji Diouf trouve que l'attaquant des Lions « n'est pas dans un cadre qui lui permet de montrer son talent », considère t-il, « c'est à lui d'aller voir son entraîneur ( Ndlr : Aliou Cissé) pour lui demander qu'est ce qui ne va pas ? C'est le remède pour Sadio», ajoute-t-il. « Sadio Mané peut être meilleur en sélection. Mais il faut dire qu'il n'a pas Mohamed Salah ou Firmino avec lui », relativise Habib Béye.