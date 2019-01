Maroc: Les 10èmes Trophées de la filière fruits et légumes prévus le 10 janvier à Agadir

La ville d'Agadir accueille le 10 janvier courant, la 10ème édition des Trophées de la filière fruits et légumes (TROFEL 2019), une manifestation mettant en valeur les performances de ce secteur qui contribue grandement aux exportations agricoles globales du Maroc.

Ce rendez-vous économique organisé cette année sous le thème "TROFEL, 10 ans au service du secteur agricole marocain et africain", constitue une occasion pour mettre en valeur les efforts consentis en faveur de la promotion de l'activité agricole en tant que secteur vital dans le tissu économique, indique un communiqué des organisateurs, rapporte la MAP.

Cette édition, dont l'invitée d'honneur est l'Instance arabe de l'investissement et du développement agricole, connaîtra la participation d'opérateurs du secteur agricole issus de plusieurs pays arabes, africains, européens et asiatiques, dont le Burkina Faso, le Sénégal, la Russie, le Portugal, l'Inde, les Emirats arabes unis, la Jordanie et l'Italie.

Selon la même source, le TROFEL offre l'opportunité de partager les expériences et le savoir-faire entre les différents intervenants, dont les experts, les professionnels et les investisseurs dans l'objectif de valoriser l'agriculture moderne, l'agriculture vivrière en tant que moyen pour réaliser la croissance et le développement, en plus de la promotion des produits de terroir aux niveaux régional, national et international.

Cette manifestation annuelle constitue également une occasion pour mettre en avant le développement que connaît le secteur agricole, notamment la filière des fruits et légumes au niveau de la région Souss-Massa, à travers l'organisation de visites de terrain à plusieurs sites de production et stations de conditionnement et de valorisation des produits agricoles, outre des rencontres B2B entre les investisseurs du secteur.

Placé sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts avec le parrainage de l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE), TROFEL 2019 est organisé en partenariat avec les associations professionnelles représentant la filière fruits et légumes.

Cette manifestation, qui met en valeur les performances de ce secteur qui contribue grandement aux exportations agricoles globales du Maroc, récompensera les meilleurs producteurs dans les filières des légumes, fruits rouges, les agrumes, l'olive en plus d'un prix consacré aux meilleurs établissements de production.