Maroc: A Azilal, l'INDH aide des diplômés chômeurs à réaliser leurs projets

Des diplômés chômeurs résidant à Azilal ont pu concrétiser leur projet, une boulangerie d'un coût de 747.180 DH, grâce à une contribution conséquente du fonds de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), à hauteur de 600.000 DH.

Quant à l'apport des bénéficiaires de ce projet inauguré mercredi, six jeunes diplômés chômeurs regroupés dans deux sociétés, il s'élève à 147.180 DH. La contribution de l'INDH a permis de financer les machines de la boulangerie-pâtisserie et autres équipements.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable du service de la formation et de la requalification à la division de l'action sociale de la province d'Azilal, Issam Ben Assou, a indiqué que ce projet porté par six diplômés chômeurs, permettra de créer pas moins de 12 emplois, soulignant l'importance de la contribution de l'INDH dans la résorption du chômage et la relance du développement dans la province.

Pour sa part, Ibtissam Chafik, une des bénéficiaires dudit projet, a déclaré que cette boulangerie moderne comblera une carence sur ce registre dans la ville et contribuera aussi à la valorisation des produits de terroir tout en créant de l'emploi, outre l'amélioration du produit livré aux consommateurs et la réponse au souci de la proximité. Elle a fait savoir que ce projet est le fruit d'une étude de marché et de faisabilité qui a permis de constater sur le terrain une demande en la matière, se félicitant également de cette association porteuse des jeunes diplômés dans la ville.

L'inauguration de ce projet de l'INDH s'est déroulée notamment en présence du gouverneur de la province d'Azilal, Mhamed Atfaoui, le président du conseil provincial, Mohamed Al Korchi, la présidente du conseil municipal, Aïcha Aït Hadou ainsi que des élus, des représentants des services extérieurs et autres personnalités et acteurs associatifs.