Maroc: RCA-WAC s'annonce "show" - Un derby, deux clubs, deux styles

Dans cette Botola qui vacille, languide, sous l'effet de l'inconstance de ses équipes et d'une programmation qui ne plaide guère en faveur d'une ferveur populaire, il est temps que le derby soit un phare. La 125ème édition de cette grande histoire, nouée depuis l'indépendance du pays, entre le Wydad et le Raja, est une des raisons de croire encore au championnat marocain.

Les récentes journées ont été si décevantes qu'on ne risque pas de snober ce dimanche (14h), même si le derby n'a pas toujours justifié cette fidélité feuilletonesque. Même s'il se jouera à Marrakech, à plus de 200 km du Complexe Mohammed V, berceau naturel de ses joies et de ses peines. Même si la menace du boycott des ultras plane depuis une semaine.

D'un siècle à l'autre, année après année, la rivalité RCA-WAC entretient l'idée d'une opposition de styles. Deux manières différentes de concevoir le football. Nous sommes en 2019, et ce constat est toujours d'actualité. Excepté une moyenne d'âge (26 ans) et une formation de départ (4-2-3-1) semblables, on dirait que les destins des deux équipes s'acharnent à les opposer. Et pas uniquement dans l'imaginaire collectif ou sur le préau de la forme du moment, mais également et surtout sur le rectangle vert.

Possession vs verticalité

Il est fascinant de constater que même en adoptant des tactiques différentes, le WAC (18 buts) comme le RCA (17) possèdent les deux meilleures attaques du championnat. Difficile de trouver des similitudes en termes d'animation offensive.

Majoritairement dépositaires du ballon (56%), les Rouge et Blanc s'appuient sur un jeu fait de latéralité (40% des passes effectuées en moyenne). Des transmissions doublées et redoublées pour infine toucher des latéraux et des ailiers, énormément sollicités. Privilégier ainsi un passage par les flancs, c'est aussi s'appuyer sur les qualités individuelles de ces derniers. D'ailleurs, le Wydad est la troisième équipe qui tente le plus de dribble dans le championnat (336), loin devant le Raja (257). Une situation qui débouche naturellement sur des centres : 150 depuis le début de la saison. 13 par match avec 27% de réussite.

Aux antipodes de son éternel rival, le Raja en tente, quant à lui, beaucoup moins (9 toutes les 90'). Et ce n'est pas le fruit du hasard. Cette disparité est alimentée par la volonté des Verts de trouver leurs attaquants via une transition défense-attaque ultra rapide. De fait, c'est logiquement qu'ils consentent à laisser le ballon pour une meilleure exploitation des espaces (48%). Du reste, le champion de la CAF en titre effectue quatre passes en avant de plus que son futur adversaire, par rencontre. Cela dit, et quand bien même le onze rajaoui est friand d'espace, il se distingue également par sa capacité à le créer. En effet, alors que les dribbles ne sont pas une priorité, ce sont plutôt les mouvements coordonnés des uns par rapport aux autres, au même titre qu'une transmission du ballon en une touche, deux maximum, qui font la force collective des Verts, comme en atteste le but inscrit par Iajour, mercredi, après un bijou de mouvement collectif, avec Hafidi à la dernière passe.

Des courbes de formes contrastées

Aussi bien comptablement que physiquement, le Wydad et le Raja sont dans des formes dissemblables. Et pour cause, alors que les hommes de Garrido sont dans une forme descendante, et commencent à ressentir le contrecoup d'une saison à plus de 60 matchs, qui s'étire encore à ne plus finir, les protégés de Benzarti sont, pour leur part, dans la position contraire. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le bilan des six dernières rencontres pour en avoir le cœur net (14 points pour le Wydad contre 9 pour le Raja). Le but encaissé mercredi face au MCO est également la parfaite illustration de cette fatigue mentale et physique qui ronge le groupe rajaoui, puisqu'inattentifs et manquant de concentration, il s'est fait surprendre sur un coup franc joué rapidement. La quasi-absence de turnovers pose question. Le Raja étant l'équipe qui fait le moins de changements en Botola.

Bon, vous l'aurez compris, le contraste est saisissant en tout point. Du coup, il est difficile de prédire si le Wydad va se rapprocher des 36 victoires du Raja, ou bien offrira à son meilleur ennemi la latitude de creuser le gouffre qui les sépare (7 victoires). En tout cas, une chose est sûre, Banoun, suspendu six rencontres, ne sera pas présent pour empêcher ce scénario, lui qui a été l'instigateur, au bout du bout, de la défaire du WAC lors du dernier derby.

OCS-Raja reporté

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a tenu jeudi dernier une réunion consacrée au calendrier de la Botola et à l'arbitrage en présence du président de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP) et président du WAC, Said Naciri, du président du Raja, Jaouad Ziat, du secrétaire général de la FRMF, Tarek Najem, du secrétaire général de la LNFP, Abderahmane Bekkaoui et du directeur de la Direction nationale d'arbitrage (DNA), Yahya Hadka.

A l'issue de cette réunion, il a été convenu de maintenir la date du derby entre le RCA et le WAC programmé initialement le dimanche 6 janvier 2019 au Grand stade de Marrakech (14h00). Il a également été décidé de reporter à une date ultérieure le match OCS-RCA qui devait se jouer le mercredi 9 janvier 2019 au stade Al Massira. La réunion a aussi été l'occasion d'étudier la possibilité d'un éventuel report du match entre le RCA et le Chabab Rif Al Hoceima (16ème journée) afin de permettre au Raja de disputer les compétitions arabe et africaine.

D'autre part et après l'évaluation de l'arbitrage lors de cette saison, le président de la FRMF a demandé au directeur de la DNA de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l'amélioration de la prestation des arbitres.