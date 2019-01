Afrique: Liverpool - Mido voit Salah inévitablement au Real ou au Barça

Aujourd'hui entraîneur et consultant, Mido est revenu sur les performances de Mohamed Salah avec Liverpool. Pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas de doute que des clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone viendront très prochainement taper à la porte des Reds pour avoir le Ballon d'Or égyptien.

« On ne sait jamais dans le football. Si le Real Madrid et le FC Barcelone viennent pour toi, ton idée va changer. Tous les joueurs sont comme ça. Madrid et Barça sont comme ça, sans manquer de respect à Liverpool. Je crois que le Barça et le Real attendent de voir comment évolue Salah cette saison. Ce ne sont pas des personnes qui achètent des joueurs après seulement une bonne saison. Je pense que s'il marque plus de 25 buts, ils viendront pour lui, et à Liverpool, ce sera difficile de le retenir », a-t-il déclaré.

Meilleur buteur du championnat anglais la saison dernière, Mohamed Salah a eu quelques difficultés en début de l'actuelle saison. Mais la flèche égyptienne est petit à petit revenu à son meilleur niveau. Avec 13 buts marqués en championnat, il est le troisième meilleur buteur en Angleterre derrière Aubameyang d'Arsenal et Kane de Tottenham.