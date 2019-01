Burkina Faso: Nana Thibaut - « Nous avons besoin de nous réconcilier »

Le président de l'ex-Rassemblement démocratique et populaire (RDP), Nana Thibaut, a organisé un grand rassemblement de sensibilisation pour la réconciliation, le pardon et l'unité nationale, le dimanche 6 janvier 2019 à la place du rond-point de la Patte d'Oie à Ouagadougou.

La place du rond-point de la Patte d'Oie a été le lieu choisi par l'homme politique burkinabè Nana Thibaut, pour s'adresser au peuple sur des valeurs que chacun doit cultiver pour « le vivre- ensemble ».

Cette rencontre a connu la présence de chefs coutumiers et des responsables de jeunesse ainsi que des groupes d'autodéfense Koglwéogo pour partager « ces valeurs ».

Analysant l'actualité nationale, Nana Thibaut dira que les événements qui se sont déroulés entre populations dans certaines régions du pays, sont la preuve qu'il « n'y a plus d'unité, de cohésion d'antan».

Pour lui, ce rassemblement populaire s'inscrit dans la logique d'interpeller une fois de plus les autorités à plus d'actions allant dans le sens de la réconciliation et de l'unité nationale. « Nous avons besoin de nous réconcilier », a souligné Nana Thibaut.

A son avis, après les évènements des 30 et 31 octobre 2014 occasionnant le départ de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, le peuple burkinabè ne s'est jamais senti uni. Selon Nana Thibaut, à peine deux ans après l'insurrection populaire, le pays des Hommes intègres autrefois pays de rêve par excellence dans la sous-région, sombre dans un chaos.

« Quand on voit ce qui se dessine à l'horizon, personne n'ignore que ça ne va pas », a-t-il laissé entendre. Profitant de l'occasion, Nana Thibaut a lancé un vibrant appel à la jeunesse à cultiver les valeurs d'«une vraie réconciliation » en acceptant le pardon et en évitant la violence. Selon Nana Thibaut, cette rencontre est une initiative qu'il a entreprise depuis 2017 et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Après Ouagadougou, d'autres localités du pays accueilleront ces rencontres, a-t-il confié. L'occasion faisant le larron, il a profité évoquer les raisons de sa visite à l'ex-président Blaise Compaoré en février 2018.

A l'en croire, cette démarche visait à lui expliquer le bien-fondé de son initiative, à savoir œuvrer pour l'unité de toutes les filles et tous les fils du Burkina Faso.

Il a aussi souligné qu'avant de se rendre en Côte d'Ivoire, il avait entrepris des démarches auprès du protocole d'Etat pour rencontrer le président Roch Marc Christian Kaboré, mais il n'a jamais été reçu par ce dernier. Toutefois, des chefs coutumiers dont le Mogho Naaba l'avaient reçu et ont salué, son initiative, a-t-il indiqué.

Après avoir entonné en chœur l'hymne de la victoire, le représentant des chefs coutumiers a pris la parole pour signifier qu'aucun peuple de ce monde ne peut prétendre au développement sans la paix, la cohésion et l'unité.

« Nous avons trouvé que la démarche entreprise par Nana Thibaut mérite notre soutien et notre accompagnement.

Et en tant que garants de la tradition et ambassadeurs de ces valeurs, nous ne pouvons pas rester en marge de cette initiative », a expliqué le représentant des chefs coutumiers.