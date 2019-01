Maroc: Des milliers d'activités culturelles et artistiques organisées en 2018

Un total de 8347 activités culturelles et artistiques ont été organisées par le ministère de la Culture et de la communication - département de la Culture, au titre de l'année 2018, dont 3496 activités relatives au théâtre et au livre (1901 pour le théâtre et 1595 pour le livre). La publication du bilan des réalisations annuelles s'inscrit dans le cadre de la mise à niveau de la gestion culturelle régionale dans le Royaume, indique un communiqué du ministère, notant que la région de Rabat-Salé-Kénitra a connu l'organisation de 1315 activités, dont 419 relatives au théâtre et 261 au livre, alors que la région de Fès-Meknès a été marquée par l'organisation de 1290 activités variées, dont 270 relatives au théâtre.

Par ailleurs, ajoute le document, 1212 activités, dont 323 relatives au théâtre et 238 au livre, ont eu lieu dans la région de Casablanca-Settat, alors que 865 activités culturelle et artistiques, dont 264 relatives au livre et 158 pour les pièces de théâtre, ont été organisées dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 667 activités culturelles et artistiques ont été organisées dans la région de Drâa-Tafilalet, dont 137 relatives au livre, tandis que la région de Souss-Massa a connu 591 activités, dont plus de 122 activités relatives au théâtre.

La région de Béni Mellal-Khénifra a connu l'organisation de 577 activités, dont 136 spectacles de musique, poursuit la même source. Plus de 502 activités ont été organisées dans la région de Marrakech-Safi, dont 166 relatives au théâtre et 132 activités musicales, alors que la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra a organisé 407 activités diverses, dont 109 activités culturelles relatives au livre, fait savoir la même source.

Dans l'Oriental, un total de 386 activités ont été organisées, dont 98 activités musicales, tandis que la région de Dakhla-Oued-Eddahab a connu l'organisation de 281 activités, dont 98 ont été dédiées au livre, souligne le document, ajoutant que la région de Guelmim-Oued Noun a connu l'organisation de 254 activités culturelles, dont 105 activités musicales.

Le ministère mettra en place des prix de reconnaissance et de motivation en vue d'intensifier le travail et garantir le développement et la mise à niveau des activités culturelles dans le Royaume, et ce aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, note le communiqué.

Conscient de l'importance de l'action culturelle régionale dans le renforcement de la production et de la consommation de la culture à même de répondre aux besoins des citoyens selon les principes de démocratie et d'égalité, le département de la culture veille à mettre en place des mécanismes en vue de promouvoir les activités culturelles au niveau des régions, rappelle la même source.

Il encourage également les services décentralisés du département à déployer plus d'efforts pour consacrer les acquis culturels, comme il s'engage dans les efforts nationaux relatifs à l'élargissement des compétences des régions en application des dispositions de la Constitution du Royaume sur la régionalisation avancée, conclut le document.