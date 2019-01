Burkina Faso: Crise communautaire de Yirgou - Bientôt un site pour accueillir les populations en fuite

Une forte délégation des autorités du Centre-Nord avec à sa tête Nandy Somé/Diallo, gouverneur de la région du Centre-Nord, a effectué un déplacement à Barsalogho suite aux événements meurtriers après l'attaque terroriste de Yirgou les 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019.

C'était dans l'après-midi du vendredi 4 janvier 2019. Objectif : apporter un réconfort moral à tous les acteurs et annoncer les mesures d'urgence prises pour la prise en charge des personnes victimes de représailles.

Les événements de Yirgou ont suscité de nombreuses réactions tant nationales qu'internationales. En effet, après l'attaque terroriste du 31 décembre 2018 au 1er janvier dernier, le bilan des victimes de représailles ne fait que grimper.

C'est le vendredi 4 janvier 2019 que le gouvernement a annoncé un bilan de 46 morts pendant que les investigations se poursuivent toujours sur le terrain, notamment à Dablo, Kelbo et bien sûr dans la commune de Barsalogho.

Ainsi, après trois jours de violences meurtrières, une délégation régionale composée de Mme le gouverneur du Centre-Nord, Nandy Somé/Diallo et de ses plus proches collaborateurs dont le président du Conseil régional du Centre-Nord, Adama Sawadogo, le directeur régional en charge des droits humains et celui de la femme et de la solidarité nationale, la hiérarchie militaire et bien entendu la presse, est allée rencontrer les populations de Barsalogho et environnants. C'était le vendredi 4 janvier dans l'après-midi.

Les deux communautés, peule et moaga, religieux et chefs coutumiers ainsi que les groupes d'auto-défense Koglwéogo étaient réunis pour écouter le message des autorités régionales.

Une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes de Yirgou et environnants. Le maire de la commune de Barsalogho, Abdoulaye Pafadnam, a d'abord souhaité la bienvenue à la délégation.

C'est après lui que Nandy Somé/Diallo, gouverneur du Centre-Nord, a situé l'objet de son déplacement à Yirgou: « Il était de notre devoir de venir d'abord encourager les autorités locales, inviter la population à la retenue, à la culture de la tolérance, au bon vivre-ensemble, mais également annoncer les mesures d'urgence que nous allons entreprendre pour ramener la sérénité dans cette localité. »

Elle a demandé une implication du ministère de la Femme, de la famille et de la solidarité nationale en termes de vivres et de non vivres pour que le site soit fonctionnel.

« Les mesures d'urgence permettront de ramener la sérénité»

En la matière, Mme le gouverneur a estimé que du fait des répercussions que cette situation va certainement entraîner, il faut d'abord essayer de regrouper les gens en un seul lieu. « Nous envisageons créer un camp pour les familles vulnérables en détresse au niveau du chef-lieu qui est Barsalogho.

C'est un message d'apaisement que nous avons à vous transmettre », a lancé Nandy Somé/Diallo aux populations. Pour le maire de Barsalogho, Abdoulaye Pafadnam, cette rencontre vient à point nommé car, elle est un réconfort pour la population.

Il a profité lancer un appel non seulement à la population de Barsalogho et environnants de s'engager vivement pour que de tels actes ne se reproduisent plus jamais mais aussi à la communauté internationale et aux bonnes volontés de réagir promptement avec de l'aide pour ces femmes et enfants qui sont affectés par ces violences et qui sont sans abris.

En outre, compte tenu de la délicatesse de la situation, les participants n'ont pas eu droit à la parole dans la salle.

Mais qu'à cela ne tienne, nous avons tenu à arracher quelques mots à un habitant du secteur 4 de Barsalogho, Issaka Diandé, qui a exprimé son sentiment de soulagement mais aussi de tristesse suite aux représailles qui ont eu lieu entre les deux communautés.

Il a souligné que son fils a échappé de justesse à ces violences. Il a remercié Dieu d'avoir assisté à cette rencontre, combien capitale pour l'apaisement.

Quant au commandant de la gendarmerie de Kaya, le Lieutenant-colonel Hubert Poda, la population peut vaquer à ses occupations sans crainte car la sécurité des populations est déjà assurée.

Pour lui, depuis le début des événements, un grand renfort est arrivé aussi bien du côté de la police que de la gendarmerie et de l'armée.

Mme le gouverneur et la hiérarchie militaire ont lancé le même appel: « restez soudés, unis, car tous sont des Burkinabè et n'ont qu'un seul ennemi, le terrorisme. » comme l'a dit Zéi Sinari, directeur régional de la police du Centre-Nord.

A noter que le président du Faso s'est rendu sur les lieux le 5 janvier 2019, pour témoigner la compassion de l'Etat aux parents des victimes et annoncer les mesures qui seront prises pour situer les responsabilités (voir encadré).