Tunisie: Khénissi est passé par là...

EST : Jéridi, Derbali, Ben Mohamed, Macheni, Chammam, Kom, Koulibaly, Bguir (Chaâlali), Meziani (Meskini), Blaïli (Hajri), Khénissi.

CA : Choufi, Belkhéther, Abdi, Salhi, Ifa, Khalil, Ayadi (M'acharek), Darragi, Dhaouadi, Haddad (Laâbidi), Chammakhi.

EST-CA à Monastir, c'est la première fois dans l'histoire du football tunisien que le prestigieux derby de Tunis se joue en dehors de la capitale, faute de terrain disponible. Notre infrastructure sportive se dégrade inexorablement devant un mutisme absolu de nos responsables, c'est vraiment préoccupant. Pis en score, ce derby qui a suscité une grande polémique, notamment du côté espérantiste, s'est déroulé à huis clos après le refus du comité «sang et or» des 3.600 spectateurs désignés par le comité d'organisation pour assister à ce match... revendiquant la présence de tous les abonnés qui avoisinent les 14.000. C'est dans cette atmosphère tendue que l'arbitre égyptien Med Adel donna le coup d'envoi de ce match important pour les deux clubs : l'EST pour retrouver sa place de leader, le CA pour rassurer ses supporters après son retour en force lors des dernières semaines. Les premières minutes furent à l'avantage du CA qui a pris d'assaut l'arrière- garde espérantiste par l'intermédiaire de Dhaouadi qui vit son tir puissant repoussé, non sans difficulté, par Jéridi, très vigilant (4'). Et la pression clubiste continua de plus belle comme en témoignent ce centre tir de Chamakhi dégagé in extremis par l'arrière-garde «sang et or» et cette reprise de volée de Ayadi sûrement bloquée par Jéridi très sollicité en ce début de match (12', 14').

Laissant l'orage passé sans dégâts, l'EST amorce un contre rapide par l'intermédiaire de la nouvelle recrue algérienne Meziani qui sert son compatriote Blaïli dont le centre parfait trouve Khénissi sur la trajectoire pour donner l'avantage aux siens (16'). C'est la douche écossaise dans le camp clubiste qui a encaissé un but contre le cours du jeu. La riposte clubiste ne se fait pas attendre et après les tentatives de Dhaouadi très remuant sur le front de l'attaque (18') et de Chamakhi (26'). Ce même Chamakhi et à la suite d'un judicieux service de Darragi remit les pendules à l'heure d'un tir contre lequel Jéridi ne peut rien (27')... Restant sur leur lancée, les protégés d'Ellili multiplièrent leurs tentatives mais l'arrière-garde espérantiste s'en sortira à bon escient grâce à la parade de Jéridi. Sur le tir puissant de Haddad, consécutif à un excellent travail d'approche de l'inévitable Dhaouadi, un vrai poison pour Chammam et ses camarades (29').Le même Jéridi sauva son équipe d'un deuxième but sur la tête piquée du buteur clubiste Chammakhi (34').

Khénissi retrouve son punch...

Pas de changement de décor après la pause puisque le tac au tac s'est poursuivi entre Espérantistes et Clubistes après le tir puissant de Chammakhi, meilleur joueur sur le terrain, qui rate de peu le cadre de Jéridi 53'... Meziane part en contre, sert à la perfection Blaïli décalé sur le côté qui centre dans le paquet. Khénissi surgit et d'une tête piquée catapule la balle au fond des filets de Charfi impuissant (56') donnant ainsi l'avantage aux siens... et retrouvant par la même occasion ses vraies sensations de buteur que l'on connaît si bien. Pour espérer revenir dans le match, les Clubistes montent d'un cran et multiplient leurs assauts sur l'arrière-garde espérantiste, très hermétique à l'instar de son axial Chammam.

A la 70' et sur contre bien amorcé par Chaâlali qui a remplacé Bguir blessé, Khénissi marque son troisième but mais refusé pour hors-jeu. Vers la fin du match les Clubistes se jetèrent corps et âme vers le camp espérantiste mais ni Dhaouadi en bonne position, ni Chammakhi très remuant n'ont pu revenir dans le match... Idem pour Darragi qui obtient dans le temps additionnel un coup franc bien placé mais dommage son exécuteur Dhaouadi n'a pas su en profiter.

Avec cette victoire précieuse dans un derby joué pour la première fois en dehors de Tunis, l'EST rattrape le CAB à la première place en attendant leur confrontation directe à Bizerte... Quant au CA, sa série rose vient de subir un coup d'arrêt et ce en dépit d'une prestation très honorable.