Tunisie: Marasme financier...

Face à cette situation catastrophique, Buscher a décidé de rester s'entraîner à Hammam-Lif, en attendant que la situation s'éclaircisse. On se demande où sont les budgets de la municipalité et du gouvernorat de Ben Arous. Trop d'incertitudes. Trop de laisser-aller et peu d'argent.

Le CSHL ne peut plus continuer à courir tous les mois derrière les dus des joueurs. A notre avis, il faut que les mécènes du club, comme Adel Daâdaâ, Naceur Boufarès, Maâouia et Mongi Bhar, prennent l'initiative de chercher des fonds pour venir au secours des «Verts».

En attendant, les camarades de Meskini ont joué une rencontre amicale face à une sélection des joueurs étrangers. Elle s'est soldée par une victoire de trois buts à zéro pour le CSHL.

Pas d'argent, pas de recrutements

Prévue le 23 janvier 2019, la reprise du championnat sera très rude pour les Hammamlifois qui vont rencontrer successivement le CA, l'ESS, l'EST et le CAB. Mais avec cet effectif jugé très modeste, l'avenir du club hammamlifois s'annonce très incertain. Des renforts s'imposent, mais la caisse du CSHL est vide. De ce fait, il n'y aura pas Mida ni autres joueurs. C'est vrai que l'on parle des arrivées d'un attaquant péruvien et d'un pivot béninois. Ce ne sont que des suppositions pour calmer les esprits des supporters hammamlifois.