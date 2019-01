Congo-Brazzaville: Finances publiques - La phase test du système intégré de gestion bientôt lancée

La mise en place du dispositif, dans son volet chaîne de la dépense (Sigfip), et du Système de suivi des paiements des créances de l'Etat (Syspace) a été au centre des discussions lors de la 8e réunion du comité de pilotage de réforme du système d'information, tenue récemment à Brazzaville.

Quatre ministères pilotes sont retenus pour tester le Sigfip, à savoir des Finances et du budget ; de l'Energie et hydraulique ; de l'Intérieur et de la décentralisation enfin de la Construction, de l'urbanisme et de l'habitat.

Pour tenir le rendez-vous fixé courant ce mois de janvier, le directeur de cabinet du ministre des Finances, Henri Loundou, a instruit les membres du comité de pilotage de mettre en place un comité restreint, chargé de rédiger le circuit de la dépense en précisant le traitement du First in / First out (Fifo).

Ce comité sera coordonné par le directeur général du contrôle budgétaire, avec pour membres le directeur des moyens généraux; le conseiller au budget; le directeur des études et de la planification du Trésor; le directeur de la comptabilité publique, etc.

Outre la question sur le système de gestion des finances publiques, les participants à ce comité ont aussi été informés de l'inauguration prochaine de trois nouveaux guichets uniques de dédouanement dans le département de la Likouala, précisément à Impfondo, Bétou et Mokabi.