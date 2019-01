Burkina Faso: CDP - Mélégué Traoré reconduit à la tête du Haut conseil

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), conformément à son dernier congrès tenu les 5 et 6 mai 2018, a procédé à l'installation des membres du Haut conseil du parti. Constitué de militants ayant une solide expérience, une connaissance avérée du parti, le Haut conseil a pour but principal de contribuer à la cohésion au sein du parti.

Et c'est Mélégué Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina, qui a été reconduit à la tête de cet organe, l'un des plus importants du parti. A ces côtés, Jean de Dieu Somda, vice-coordonnateur et Salimata Somé/Traoré, rapporteur.

L'installation officielle des membres a été faite le 5 janvier 2019 à Ouagadougou, par le président du parti, Eddie Komboïgo, en présence des membres du bureau exécutif et d'autres membres du parti.

Constitué de 79 membres expérimentés, le Haut conseil a pour rôle d'assurer un appui conseil au bureau exécutif national dans la conduite du parti, de contribuer à la cohésion et à la réconciliation selon les besoins du parti, d'exécuter les missions confiées par le président du parti et de donner des avis sur les questions importantes concernant la vie du parti.

Le Haut conseil est composé d'anciens présidents et du secrétaire national du parti, d'anciens Premiers ministres militants du CDP, etc.

Le nouveau coordonnateur du parti, en l'occurrence Mélégué Traoré, s'est dit très honoré par cette confiance renouvelée.

Très engagé à atteindre les objectifs de cet organe, il a laissé entendre dès son installation : « nous nous considérons comme la conscience du parti à cause de notre expérience, à cause des postes que nous avons occupés ».

Selon toujours ce dernier, le Haut conseil va toujours se considérer comme le soutien infaillible à la direction du parti. « Nous dirons toujours la vérité et ce qui nous semble bon pour le parti », a-t-il dit, avant de poursuivre : « le Haut conseil va contribuer à construire et à rappeler le passé car, il y a beaucoup qui ont oublié leur passé et c'est dangereux quand on oublie son passé ; le Haut conseil doit contribuer au maximum à tout ce qui concerne la cohésion du parti et la dernière tâche du Haut conseil, c'est le support à la renaissance du CDP ».

Selon Eddie Komboïgo, président du CDP, le Haut conseil qui est constitué de membres ayant plus d'expérience dans le parti, a l'avantage de raconter l'histoire du parti et de montrer le chemin et l'avenir aux jeunes et au parti.

« Vous vous souviendrez qu'en 2015, lorsque nous avions été injustement exclus des élections, certains camarades avaient demandé à ce que l'on boycotte les élections ; le Haut conseil s'est autosaisi et a fait un rapport qui a montré que la politique de la chaise vide n'était pas celle qu'il fallait et que quelle que soit la situation, il fallait assister et se présenter aux élections.

Egalement en 2018, lorsqu'il y avait quelques incompréhensions sur la direction du parti notamment sur l'organisation du congrès, le Haut conseil s'est auto saisi également et a demandé à ce que l'on respecte strictement les statuts et les règlements intérieurs ; ce qui nous a amenés à convoquer les instances pour statuer sur l'intérim du parti », a-t-il rappelé.

Puis de conclure, « le Haut conseil est un organe très utile pour le parti, c'est pourquoi nous sommes venus officiellement installer ses membres aujourd'hui. Nous comptons sur eux pour l'orientation du parti »