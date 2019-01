Sénégal: Gorée, patrimoine du foot sénégalais

C'est sur l'ile mythique de Gorée, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, que le président de la CAF, Ahmad, tiendra ne conférence de presse le 7 janvier. C'est aussi là que l'Union Sportive Goréenne a élu domicile.

Créée en 1933, l'US Gorée est le plus ancien club de football du Sénégal, après la Jeanne d'Arc de Dakar (1923),

L'US Gorée compte un palmarès bien rempli puisqu'elle a remporté à quatre reprises le championnat national (1978, 1981, 1984 et 2016) et autant de fois la coupe du Sénégal (1965, 1972, 1992 et 1996).

Championne du Sénégal en 2016, sous la houlette d'Aly Maal, les insulaires ont été relégués en Ligue 2 la saison suivante. Ils passent une saison en division inférieure avant de reprendre l'ascenseur pour la remontée dans l'élite du football local sénégalais en 2018.

Sur le plan continental, la plus belle prouesse de l'US Gorée a été d'atteindre la demi-finale de l'ancêtre de la Ligue africaine des champions en 1979 et en 1985.

Lors de sa quatrième et dernière participation en 2016, après 32 ans d'absence, l'US Gorée n'a pas franchi le premier tour préliminaire. Elle a été éliminée par Horoya AC de la Guinée.

Gorée est présidée depuis 2002 par Me Augustin Senghor, président de la fédération sénégalaise de football (FSF) et par ailleurs maire de la ville éponyme.

A la tête du football sénégalais depuis 2009, l'avocat maire de Gorée a enregistré des résultats satisfaisants avec l'équipe A avec notamment 3 participations à la CAN (2012, 2015 et 2017) et une à venir (2019), une coupe du monde (2018).

En petite catégorie, le maire de Gorée a aussi vu l'équipe nationale U-20 atteindre le stade des quarts de finale du mondial de la catégorie.

Actuel 9e du championnat à l'issue de la 8e journée, l'US Gorée aura comme objectif principal de se maintenir et peut être dans les années à venir écrire de nouvelles belles pages de son histoire.