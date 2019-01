Tunisie: Mars, le mois du sport à Mégara...

Sans doute, les échos des lendemains d'une course portée au pinacle par un comité d'organisation hors pair, et présidé par Riadh Ben Zazia, participent à son grand succès.

Les Foulées du Megara sont avant tout une marque déposée, une réputation, une base de passionnés, une histoire, parfois même un mythe. Elles mobilisent les mordus et les férus qu'elles gratifient d'un spectacle hors pair. Ici et là, elles se revendiquent comme un levier sportif prioritaire, véhiculant des valeurs positives et offrant une visibilité de premier plan.

Le challenge est toujours le même, les dispositions pour relever le défi ont pris d'une édition à l'autre une plus grande dimension. Les organisateurs tiennent non seulement à bouleverser la hiérarchie, mais aussi et surtout à s'acquérir d'un leadership auquel ils croient plus que jamais. Leur réussite est une jolie piste de réflexion. Au-delà des résultats, c'est tout le travail accompli, le sens de la responsabilité et l'esprit de l'engagement qui retiennent l'attention.

Deux formats de course sont programmés pour cette 11e saison. Le semi-marathon de 21 kms et la marsoise, course fun de 5 kms accessible à tous.

Certifiées depuis des années, les Foulées du Megara se présentent aujourd'hui comme le rassemblement des sportifs et des coureurs passionnés, d'exception ou de tous les jours, qui sont incontestablement en mesure d'aller loin. Aussi loin que leur amour et leur passion pour la course le permettent.

Le circuit au charme renversant propose un passage par des sites classés au patrimoine international de l'Unesco. La Marsa, Carthage, Sidi Bou Saïd et Gammarth, des villes exceptionnelles qui exhortent à voir ou à revoir, le temps d'une course, leurs plus beaux atours : des monuments historiques et des décors naturels qui soutiennent le coureur dans son défi, cette quête de se surpasser en prenant beaucoup de plaisir. Chemin faisant, des points de ravitaillement et diverses animations seront mis à la disposition des coureurs.

S'il est difficile parfois d'attribuer une valeur, ou encore des actifs évalués à une manifestation sportive, l'attraction que ne manquent pas de susciter les Foulées du Megara ne laisse pas indifférent. Elle est susceptible de drainer la foule, et tout particulièrement les passionnés de la course.

L'Association Mégara pour la Jeunesse, conduite par son président Riadh Ben Zazia, et la municipalité de La Marsa s'affairent à tout mettre en place pour assurer aux participants un jour de fête qui coïncidera avec le 80e anniversaire de l'Avenir Sportif de La Marsa.