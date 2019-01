Tunisie: Le pays accède au club des grands

Et tous les analystes et observateurs de marteler jour et nuit qu'il était urgent de faire la transition démocratique, oubliant peut-être ou feignant de le faire qu'il existe d'autres transitions à faire réussir comme la transition économique, la transition culturelle, la transition environnementale et la transition énergétique qu'on appelle l'énergie verte.

Aussi, les organismes internationaux spécialisés et les bailleurs de fonds internationaux comme la Banque mondiale établissent-ils périodiquement dans leurs rapports annuels ou semestriels des classements en matière d'économie verte, d'énergie verte, de qualité de la vie, de préservation des richesses evironnementales, etc.

Et c'est sur la base du respect, par les divers pays du monde, de ces normes et mesures communément admises que sont dressés les classements sur la base desquels les demandes de prêt ou de financement des projets de développement sont acceptés ou rejetés.

Faut-il rappeler que la Banque mondiale, le FMI, la BEI, la Berd et la BAD accordent une place importante lors de l'examen des sollicitations de prêts qui leur sont soumises par les pays, notamment ceux en développement, aux acquis que ces mêmes pays ont réalisés dans le domaine de la concrétisation des agendas onusiens de développement durable, comme convenu lors de sommets auxquels participent la majorité des pays de la planète, mettent en place des stratégies communes de développement et s'engagent à en respecter scrupuleusement les critères et les normes.

En Tunisie, il est un motif de satisfaction de constater que les réussites engrangées ces dernières années, en dépit des échecs économiques ou sociaux, ne concernent pas uniquement le champ politique où notre pays est considéré comme la seule nation arabe à avoir viré de la dictature vers la démocratie participative. Et ce sont les organismes spécialisés qui le reconnaissent.

C'est dans ce cadre que le dernier rapport de la Banque mondiale relatif aux politiques dans le domaine des énergies renouvelables est venu révéler que la Tunisie s'est classée au 21e rang à l'échelle mondiale en 2017, réalisant «une remarquable amélioration de 44 positions avec un total de 76 points sur 100 possibles».

Le rapport précise encore que la Tunisie est considérée comme un pays hautement productif en matière d'énergie verte.

Pour ce qui est de l'indice de l'efficacité énergétique, la Tunisie s'est classée 20e sur 133 Etats avec une note générale de 75 sur 100 possibles.

Il est à préciser que la Tunisie et l'Afrique du Sud sont les seuls pays africains à figurer sur la liste des pays hautement productifs en matière de transition énergétique.

Ajouté le : 07-01-2019