Tunisie: Ça doit être correctif !

C'est la règle pour le football européen, où les clubs réalisent une ou deux opérations pour renforcer leurs rangs et pour remplacer un joueur blessé ou partant. L'objectif est toujours de «corriger» le mercato de base, celui de l'été.

Restrictions de la FTF

Le mercato hivernal en championnat tunisien est un mercato spécial : ça ressemble en intensité et en nombre de transactions au mercato estival. C'est quelque chose d'atypique, voire d'insensé pour des clubs professionnels (sur le papier) et pour une FTF qui a déjà plafonné à huit le nombre de recrues par saison entre mercato estival et hivernal, question de préserver les moyens financiers d'un club et de protéger ses joueurs. Sauf que cette règle peut être contournée, puisque les joueurs ayant 20 ans par exemple ne rentrent plus dans ce quota. Cette règle a «diminué» le nombre d'opérations de cession et d'acquisition entre les clubs. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est parce que aussi, les clubs n'ont plus les moyens d'être actifs sur le mercato. C'est pourquoi également quelques clubs s'activent dans ce mercato d'hiver : ils ont laissé quelques places vides et, vu qu'après le début de saison, les encaissements sont là (c'est toujours moyen), ils peuvent se lancer sur quelques opérations ciblées pour se renforcer.

Va-et-vient

L'objectif sportif de ce mercato reste la correction de celui d'estival par un, deux ou trois joueurs. Question d'améliorer la qualité de l'effectif et de réagir à un départ ou à une absence pour blessure. C'est un mercato qui intervient également après la phase aller. L'entraîneur, s'il est le même qui a fait la préparation ou même un nouvel entraîneur, a déjà une idée sur les performances de ses joueurs, ceux qui se sont bien acquités de leur tâche, et ceux qui n'ont pas réussi. Cela concerne donc quelque postes jugés défaillants et qui n'ont pas apporté grande satisfaction. Les opérations qu'on a vues se concrétiser concernent des joueurs habitués à faire la navette entre les clubs du milieu et du bas du tableau. C'est un va-et-vient pratiquement et habituel d'un groupe de joueurs qui cherchent à s'imposer ou à améliorer leur statut. Ce sont des opérations qui ne coûtent pas cher (c'est la règle) et qui peuvent réussir. Parfois, un joueur qui ne trouve pas d'espace dans un grand club peut «exploser» dans un autre club dans le cadre de prêt.

C'est un mercato d'appel pour celui estival avec des transactions qui préparent le terrain pour d'autres coups plus solides dans le mercato qui suit. L'essentiel est de bien définir ses besoins «correctifs».