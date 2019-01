Tunisie: La Tunisie remporte le tournoi Yellow Cup

En lever de rideau, le Portugal s'est imposé devant le Japon (27 à 25).

A l'issue de cette ultime journée, le sept national, qui a déjà remporté ses deux premiers matches du tournoi face au Japon (31-28) et au Portugal (28-25), termine en tête du classement avec 6 points, devant la Suisse (3 points), le Portugal (2 points) et le Japon (1 point).

Résultats:

Japon - Portugal 25-27

Suisse - Tunisie 28-30

Tunisie - Japon 34 - 31

Suisse - Portugal 28 - 25

Tunisie - Portugal 31-28

Suisse - Japon 28-28

Classement: PTS J

1) Tunisie 6 3

2) Suisse 3 3

3) Portugal 2 3

4) Japon 1 3

