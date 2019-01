Tunisie: «Nos méthodes de recrutement sont à repenser»

Ce genre de joueurs de talent ne court plus les rues. C'est que, justement, ils sont suivis par les clubs européens et ceux des pays du Golfe. Ce qui reste pour nos clubs n'est pas vraiment satisfaisant. En effet, on ne peut parler de recrutement réussi que s'il est fait suite à une bonne période de suivi de la carrière du joueur visé.

Une fois la décision prise pour tel ou tel joueur, il ne reste plus qu'à lui faire subir le test médical. Et c'est tout ! Mais chez nous, on recrute à tour de bras sans être sûr de la valeur technique du joueur. Et c'est comme ça que la plupart des opérations de recrutement effectuées par nos clubs sont vouées à l'échec.

En plus de cela, les techniciens sont souvent des laissés-pour- compte dans les opérations de recrutement.

Ce n'est que rarement qu'on demande leurs avis. Souvent tout se fait à leur insu. Et après, ce sont eux qui doivent gober la sauce.

A ce sujet les grands clubs doivent être la locomotive dans ce domaine en optant pour des pratiques plus judicieuses, à l'instar de ce qui se passe en Europe. Ils en ont les moyens.

A mon avis le seul club qui réussit presque tous ses recrutements est le CSS. Il a une bonne méthode que tous les autres doivent suivre. Désormais, on n'a plus le droit de faire des erreurs susceptibles de mettre nos clubs dans une mauvaise posture avec la Fifa, comme ce fut le cas avec l'OBéja, le CAB et le Club Africain. Il faut en tirer les leçons».