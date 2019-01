Tunisie: Invincible EST !

L'EST est devenue l'unique leader avec trois longueurs d'avance sur son dauphin l'ESS. Dès lors, il va sans dire que les «Sang et Or» sont certains de terminer l'actuelle phase en tête du tableau quel que soit le résultat de sa rencontre à Sousse face à son plus sérieux rival l'Etoile Sportive du Sahel dans le cadre de la 19e journée. Ce sera la seule tâche difficile dans le reste du joli parcours de l'EST. Faciles et à la portée s'annoncent les missions du leader dans les six matches restants.

L'équipe ne cesse de recueillir des suffrages là où elle passe, et reste bien placée pour défendre son titre même si la seconde et dernière phase du championnat sera assez palpitante.

La quinzième performance de suite de la bande à Foued Kammoun est à son honneur et traduit également sa suprématie continue sur le CSS depuis la saison 2013-2014 !

L'avantage du terrain et l'énorme soutien du public sfaxien n'avaient en aucun effet sur le moral au beau fixe des joueurs de l'EST plus réguliers, moins affolés et surtout plus astucieux.

Le set inaugural était particulièrement le témoin de la force de caractère des visiteurs. D'entrée, les Clubistes de Sfax prenaient l'initiative et creusaient l'écart à cinq points 16-11. Les «Sang et Or» réagissaient, certes, mais timidement. Leur volonté et leur savoir-faire suffisaient pour égaliser pour la première fois 17-17.

Du coup, la lucidité des camarades de Amen Allah Hmissi faisait avancer l'équipe à pas sûrs pour parvenir en fin de compte à renverser la vapeur à trois points de différence 25-22.

L'EST ne cédait pas au second set. Son expérience, sa constance en rendement lui ont permis de prendre l'envol avec beaucoup d'assurance. Jamais intimidés, Khaled Ben Slimen et consorts savaient se tirer d'affaire et sauter les écueils. Ils parviendront à s'offrir une marge sécurisante jusqu'à la fin 25-19.

Avec deux manches à son actif, l'Espérance était dans la troisième incapable de continuer sur le même rythme. Une baisse de régime attendue après les efforts fournis. Touchés dans leur amour propre,les Clubistes de Sfax réagissaient et ne cédaient à leurs opposants que deux occasions pour égaliser 17-17 et 18-18. Le CSS était organisé en défense et mieux loti en attaque. Il a fini par l'emporter sur le score de 25-23.

Le quatrième et ultime set s'est déroulé à sens unique. L'opposition espérantiste était trop forte, les locaux pliaient sur les coups de boutoir épaulés par un excellent de Giraldo. Ce ne fut en réalité que des successions de mouvements de l'EST face à un effondrement sfaxien 25-16. En lever de rideau, la Saydia, comme on s'y attendait, a enfoncé l'USTS sur le score de trois sets à un : 19-25, 25-17, 25-18 et 25-23. Scénario identique du match aller.

Le troisième et dernier duel a tourné à l'avantage du COKélibia sur un score étriqué : 22-25, 25-17, 15-25, 25-23 et 15-10. Une victoire salutaire qui a permis à l'équipe capbonaise de sauter à la sixième place ex æquo avec l'ASM et de pimenter la course de qualification pour les deux places restantes au play-off.

Les Télécoms ont raté le match qu'il ne fallait pas perdre. Ils se sont éloignés du trio concurrent avec cinq longueurs de retard.

Résultats

USTS-SSBS 1-3

ASTS-COK 2-3

CSS-EST 1-3

Classement

Pts J

1) EST 45 15

2) ESS 42 15

3) CSS 36 15

4) SSBS 30 15

5) MSB 23 15

6) ASM 22 15

-) COK 22 15

8) ASTS 17 15

9) TAC 12 15

10) USTS 8 15

-) CSHL 8 15

12) USC 5 15