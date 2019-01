Tunisie: Revoir Rome et mourir...

Aujourd'hui, et il l'a même avoué aux enquêteurs, il est tout simplement inconsolable. Et pour cause, c'est dans la péninsule, et plus précisément à Rome, qu'il avait bâti un véritable empire : deux appartements, trois voitures dont une superbe Porsche, deux cafés et un joli compte bancaire au nom de son épouse italienne, Rosalina.

Bien évidemment, Kamel n'a pas amassé cette fortune dans les règles de l'art, mais plutôt en investissant à fond, et les yeux fermés, dans les trafics illégaux cités ci-haut. Pour y parvenir, il a dû mettre une bonne dizaine d'années durant lesquelles il avait cravaché dur, jour et nuit, et pris tous les risques inimaginables.

S'agissant d'un type illettré et sans aucun diplôme de formation professionnelle, qui a gagné la Ville éternelle dans la clandestinité, via une embarcation de harragas, SDF à ses débuts, il n'avait qu'à verser dans l'aventure. Téméraire et jamais découragé, il entama sa carrière de délinquant en 2001, en solo, en optant pour les vols avec effraction. L'appétit venant en mangeant, il gagnera graduellement du terrain, en développant un talent de dealer. Et c'est grâce au trafic de stupéfiants qu'il a commencé à voir plus grand, à voler plus haut et, en fin de compte, à s'imposer comme un petit millionnaire. Puis, un jour, le hasard s'en mêla, lorsqu'il fit la connaissance, dans une discothèque de Rome, de la belle Rosalina, une blonde italienne dont il ne se séparera plus, surtout qu'elle lui apportera le plus, en l'introduisant, via ses fréquentations... mafieuses dans le trafic de bijoux. Là aussi, tout a souri à Kamel dont la piste n'a jamais été remontée par les «carabinieri».

Un seul faux pas à son passif : une arrestation d'un mois pour ébriété et violence dans un bar. Sinon, tout marchait pour lui comme sur des roulettes. Hélas, les beaux jours ont leur fin, et l'irréparable de se produire lorsqu'un indic... tunisien, collaborant avec la police italienne lui déclara la guerre. Méchamment et jalousement bien sûr. Arrêté lors d'une soirée bien arrosée dans un dancing, Kamel n'en revint pas. Lui, l'inapprochable et l'invincible. C'en était fini de son règne l'enquête sécuritaire ayant révélé, par recoupements interposés, que son dossier était lourdement chargé. Une fois la moitié de sa peine de prison purgée, il fut expulsé en Tunisie laissant derrière lui en Italie, outre sa fortune, une femme et une charmante fille qu'il veut aujourd'hui revoir par tous les moyens.