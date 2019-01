Tunisie: Le président Al-Sissi et l'émir du Koweït Al-Sabah invités par Caïd Essebsi

L'émir du Koweït souligne la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec la Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, a remis, samedi, un message écrit du président de la République Béji Caïd Essebsi au président égyptien Abdel Fateh Al-Sissi, l'invitant à participer aux travaux de la 30e session ordinaire du sommet arabe qui se tiendra le 31 mars en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Jhinaoui a affirmé à cette occasion que « la Tunisie s'attache à renforcer les relations historiques entre les deux pays frères, à impulser la coopération bilatérale dans divers domaines et à consolider la coordination et la concertation sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment l'évolution du processus politique en Libye sous l'égide des Nations unies pour rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays frère».

Le ministre des Affaires étrangères a également souligné l'importance de veiller à la tenue régulière des rencontres bilatérales et au suivi de la mise en œuvre des résultats, s'agissant notamment de la commission mixte tuniso-égyptienne. Il a, à cet effet, renouvelé l'invitation adressée par le président de la République au président égyptien pour visiter la Tunisie, relevant que cette visite sera l'occasion de renforcer les liens fraternels et la coopération entre les deux pays frères.

Au cours de l'entretien, Jhinaoui a donné un aperçu au président égyptien des préparatifs en cours en prélude au sommet arabe, affirmant l'attachement de la Tunisie à faire réussir cet important événement de manière à répondre aux aspirations des pays et des peuples arabes, face aux défis majeurs auxquels est confrontée la région arabe.

Le président égyptien a, pour sa part, souligné la volonté de son pays de « renforcer les divers aspects de la coopération bilatérale avec la Tunisie et à activer les accords convenus afin de renforcer le cadre de la coopération établie entre les deux pays, de poursuivre la coordination et la concertation sur des questions d'intérêt commun, dont les développements de la situation en Libye, et de faire face aux défis communs, notamment le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme», lit-on de même source.

Abdel Fattah Al-Sissi s'est félicité également de la réussite de la visite de Caïd Essebsi au Caire en 2018. Il s'est dit disposé à répondre favorablement à l'invitation qui lui a été adressée par Caïd Essebsi pour visiter la Tunisie à la première occasion.

La réunion s'est tenue en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'ambassadeur de Tunisie au Caire.

Prochainement, réunion des pays voisins de la Libye

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu, samedi, au Caire avec son homologue égyptien Sameh Choukri. La réunion a porté sur les moyens de promouvoir les relations entre les deux pays ainsi que sur les prochaines échéances bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux ministres ont souligné l'importance de développer les différents volets de la coopération entre les deux pays frères et de préparer la 17e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne prévue en Tunisie au cours du premier trimestre de 2019 ainsi que la prochaine réunion de la commission de concertation politique au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui et son homologue égyptien ont également abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment le processus politique en cours en Libye. Ils ont, dans ce contexte, convenu de la nécessité de fixer une date pour la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères des trois principaux pays voisins, la Tunisie, l'Egypte et l'Algérie, afin de renforcer la concertation et la coordination des efforts visant à parvenir à un règlement politique global permettant de rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays frère.

Jhinaoui a également tenu une séance de travail avec le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheït, au cours de laquelle ils ont passé en revue les préparatifs en prévision de la 30e session ordinaire du sommet arabe en mars 2019 et l'avancement de la coordination entre la Tunisie et la Ligue arabe à cet effet, en particulier après la visite d'une délégation du secrétariat général de la Ligue en Tunisie au mois de décembre dernier.

Jhinaoui a affirmé la détermination de la Tunisie à assurer la réussite de cet important événement arabe, à promouvoir une action arabe commune et à renforcer le rôle des pays arabes dans le traitement des questions arabes, en particulier en cette étape actuelle que connaît la région.

Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe a souligné l'entière disposition à renforcer la coopération et la coordination avec la Tunisie à toutes les étapes de la préparation et de l'organisation du sommet arabe.

Jhinaoui a effectué, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Béji Caïd Essebsi, une visite les 4 et 5 janvier 2019 au Caire, où il a remis un message écrit du président de la République au président de la République arabe d'Egypte, Abdel Fattah Al-Sissi, l'invitant à participer à la 30e session ordinaire du sommet arabe prévu le 31 mars 2019 à Tunis.

D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, envoyé spécial du président de la République Béji Caid Essebsi, a remis au palais Al Bayane, au Koweït, un message écrit à l'Emir du Koweït Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, l'invitant à participer aux travaux de la 30e session du Sommet arabe qui se tiendra à Tunis le 31 mars 2019.

Cité dans un communiqué du ministère publié hier, Jhinaoui a souligné l'intérêt particulier accordé par le président de la République aux relations de fraternité établies entre les deux pays. Il a souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale ainsi que la coordination et la consultation sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Jhinaoui a donné, au cours de l'entretien, un aperçu sur les préparatifs en cours pour la tenue du Sommet arabe et les questions inscrites à son ordre du jour. Une session sur laquelle la Tunisie attache beaucoup d'espoir pour le renforcement de l'action arabe commune, conformément aux aspirations des Etats et des peuples arabes, peut-on lire de même source.

De son côté, l'Emir du Koweït a exprimé sa satisfaction du niveau privilégié des relations unissant les deux pays.

Il a souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Tunisie et d'étendre ses domaines d'activité. Il s'est dit confiant en la capacité de la Tunisie à réunir toutes les conditions pour garantir la réussite du Sommet, à la faveur de sa position et de son rôle dans son environnement arabe.

L'entretien s'est déroulé en présence du ministre chargé des Affaires du cabinet princier Ali Jarrah Al Sabah et du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères Cheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah.