Sénégal: Aiteo CAF Awards 2018 - Pluie de stars à Dakar !

C'est ce mardi à Dakar qu'a lieu l'édition 2018 des CAF Awards, la cérémonie annuelle de récompenses des meilleurs acteurs du football africain. Une pluie de stars est depuis dimanche dans la capitale sénégalaise pour cet événement.

Dimanche, dans un hôtel, quelques Légendes du football continental était devant la presse. On pouvait distinguer Nwankwo Kanu, Habib Beye, El Hadji Diouf, Samuel Eto'o et Mark Fish. « Moi je suis très content d'être là et je sais qu'unis nous pouvons faire de grandes choses pour le football africain« , a notamment confié le Nigérian.

Au programme ce lundi, une visite sur l'Ile de Gorée et un passage dans la maison des esclaves. Les nominées pour le prix de « Meilleure joueuse de l'année » tiendront également une conférence de presse in situ.

Le retour sur Dakar en début d'après-midi sera suivi d'un match de gala. D'un côté, les All African stars (Didier Drogba, Emmanuel Amunike, George Weah, Frédéric Kanoute, Samuel Kuffuor, Gilberto, Titi Camara, Nourredine Naybet, Geremi Njitap, etc) et de l'autre, les Lions de la Teranga version 2002 (aliou Cisse, Khalilou Fadiga, Henri Camara, Amara Traore, Tony Silva, Lamine Diatta, etc).

CAF Legends : Nwankwo Kanu, Emmanuel Amunike, Victor Ikpeba (Nigeria) ; George Weah (Liberia) ; Joseph-Antoine Bell, Geremi Njitap, Samuel Eto'o, Patrick Mboma (Cameroun) ; Alain Gouamene, Cyril Domoraud, Didier Drogba (Cote d'Ivoire) ; Boubacar Sarr, Diomansy Kamara, Roger Mendy (Sénégal) ; Frederic Kanoute (Mali) ; Mohamed Aboutrika (Egypte) ; Nourredine Naybet (Maroc) ; Shabani Nonda (RDC) ; Jean-Marc Adjovi-Boco (Bénin) ; Gilberto Amaral (Angola) ; Titi Kamara (Guinée) et Florent Malouda (France).

Senegal 2002 Legends : Tony Sylva, Kalidou Cissokho, Khalilou Fadiga, Omar Diallo, El Hadji Diouf, Habib Beye, Aliou Cisse, Lamine Diatta, Pape Malick Diop, Alasssane N'Dour, Salif Diao, Amdi Faye, Makthar N'Diaye, Moussa N'Diaye, Henri Camara, Pape Thiaw, Amara Traoré, Thierno Youme, Pape Fall, Joseph Koto, Lamine Ndiaye, Ibrahim Ba Eusebio.