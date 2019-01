Gambie: Amnesty International salue l'ouverture des audiences de la Commission vérité, réconciliation et réparation

Dakar — Amnesty International, par la voix de sa directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Marie-Evelyne Petrus Barry, a salué l'ouverture lundi à Banjul des audiences de la Commission vérité, réconciliation et réparation (TRRC) de Gambie.

"L'ouverture des audiences de la TRRC est un grand pas vers la justice, la vérité et les réparations en Gambie et démontre le réel engagement du gouvernement à rompre avec un passé de violations systématiques des droits humains", a-t-elle dit dans un communiqué reçu à l'APS.

La Commission vérité, réconciliation et réparation (TRRC) a été créée et lancée le 5 octobre 2018 en vue d'examiner les violations des droits humains qui auraient été perpétrées pendant les 22 ans du régime de l'ancien président Yahya Jammeh, en exil en Guinée Equatoriale.

"Nous espérons que les témoignages et les informations recueillis pendant ces audiences permettront de révéler la vérité et de la rendre publique, et de contribuer à réaffirmer l'engagement envers la justice et l'obligation de rendre des comptes pour les Gambiens et Gambiennes qui ont été victimes d'atteintes aux droits humains pendant plus de 22 ans", a ajouté Marie-Evelyne Petrus Barry.

"Nous espérons que les efforts du gouvernement en vue de faire en sorte que cette TRRC implique toutes les parties intéressées, en travaillant avec la société civile et en incluant toutes les religions du pays, donneront à toutes les victimes qui souhaitent témoigner l'occasion de s'exprimer en public et en toute liberté", a-t-elle indiqué.