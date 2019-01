Soudan: Plus de huit cents arrestations depuis le début de la crise

Selon les autorités du pays, au moins huit cent seize manifestants ont été arrêtés depuis le début du mouvement de contestation, déclenché le 19 décembre dernier, contre la hausse des prix du pain.

« Le nombre total de manifestants arrêtés jusqu'à maintenant est de 816 », a annoncé, le 7 janvier, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bilal Osmane, devant le parlement. Il s'agit du premier bilan concernant les interpellations réalisées depuis le début des manifestations. Au moins dix-neuf personnes, dont deux membres des forces de sécurité, ont été tuées depuis le début de la contestation, selon les autorités. De son côté, Amnesty international a fait état de trente-sept manifestants tués, et l'ONU a appelé à une enquête indépendante.

Lors des manifestations, plusieurs bâtiments et bureaux du parti du Congrès national, du président Omar el-Béchir, ont été incendiés. De nombreux leaders de l'opposition, des militants et des journalistes ont été arrêtés par le service national du renseignement et de la sécurité depuis le début des protestations.

Amputé des trois quarts de ses réserves de pétrole depuis l'indépendance en 2011, du Soudan du Sud, le Soudan est confronté à une inflation de près de 70% par an et à une grave crise monétaire. Les prix de certains produits comme les médicaments ont plus que doublé et plusieurs villes dont Khartoum souffrent de pénuries de pain et de carburant.