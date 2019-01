Cote d'Ivoire: Rubino - Dessous du recours qui a conduit à la délégation spéciale

Après la requête en annulation formulée en octobre 2018 par Virginie Kouassi, députée et candidate Rhdp à la course municipale à Rubino, c'est au tour de Dessi Hubert, candidat Pdci et maire sortant, de crier à un 'braquage électoral' lors de l'élection partielle du dimanche 16 décembre 2018.

Se confiant à l'Intelligent d'Abidjan dimanche 6 janvier 2019 à son domicile, le maire sortant a dit ne pas comprendre que l'on veuille lui voler sa victoire au cours des deux consultations, alors même qu'il a battu son adversaire au premier tour avant que celle-ci ne fasse voter, pour la partielle de décembre 2018, des non-inscrits sur le listing d'octobre 2018.

« Au terme de l'élection du 13 octobre 2018, le résultat a été invalidé par la chambre administrative de la Cour suprême sur une requête déposée par mon adversaire. J'ai accepté, mais ce qui s'est passé cette fois à l'élection partielle est inacceptable et inadmissible (... ) La première fois, le grossier montage fait par la Cei qui a occasionné l'annulation de ma victoire me privant d'une autre réélection, m'a beaucoup choqué. Et on revient encore avec les mêmes méthodes, cette fois-ci, en faisant voter des gens qui ne figurent pas sur le listing électoral et qui sont venus d'Abidjan, d'Agboville etc, convoyés par des jeunes du Rdr. Certains parmi eux, nous ont décrit le mode opératoire qui, selon eux, consiste à aller retirer au siège local (Rubino) le jour du vote des cartes d'électeurs non retirées ne leur appartenant pour accomplir le sale boulot », a-t-il déclaré.

Joint au téléphone le même jour dimanche 6 janvier, Traoré Souleymane, président régional de la Cei a précisé : « Le contentieux est dans les mains de la justice, je ne peux rien dire. Mais il faut savoir que nous attendons tous les résultats de la requête formulée par le candidat du PDCI-RDA. Pour l'instant je ne peux rien dire de plus ».

Mise en cause, Virginie Kouassi, alias Odjo , déclarée victorieuse du scrutin du 16 décembre 2018, a dit le lundi 7 janvier 2019 : « Écoutez, pour ces élections il y a eu d'importantes rencontres au cours desquelles même le ministre Alain Dogou, superviseur régional était présent. Des dispositions ont été prises pour ne pas parler de fraude. Alors je comprends mal que quelqu'un qui n'a pas été identifié puisse voter ».

C'est dans l'attente de la transmission à la chambre administrative du recours du candidat Dessi Hubert , et de son examen, que le ministère de l'intérieur et de la sécurité, a mis en place une délégation spéciale, en vue de gérer les affaires courantes de la mairie de Rubino, et de 4 autres, après la fin de la période légale des mandats des conseils municipaux et régionaux élus en 2013.

Liste de votants supposés avoir voté frauduleusement après leurs propres témoignes

Correspondant à Agboville