Congo-Brazzaville: Diplomatie parlementaire - Le président du parlement panafricain en séjour de travail à Brazzaville

Roger Nkodo Ndang est arrivé dans la ville capitale, le 7 janvier, pour une mission de service au cours de laquelle il va s'entretenir, tour à tour, avec le chef de l'État et les présidents des deux chambres du parlement.

Le président du parlement panafricain a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Maya-Maya par le président du Sénat, Pierre Ngolo. Il est à Brazzaville pour une mission de travail dont le nombre de jours n'a pas été communiqué.

D'après le programme provisoire qu'il a décliné à la presse, Roger Nkodo Ndang mettra à profit son séjour de travail en terre congolaise pour rencontrer le président de la République à qui il tient à témoigner sa gratitude pour avoir soutenu son élection à la tête de cette organisation panafricaine, avant de lui souhaiter les vœux de Nouvel An. « Il y a six mois que j'ai été réélu à la tête du parlement panafricain, grâce à l'appui déterminant du parlement congolais et du chef de l'Etat. Je viens donc présenter officiellement mes vœux de Nouvel An au président de la République et aux présidents des deux chambres du parlement. Je profiterai de mon séjour à Brazzaville pour témoigner ma gratitude au chef de l'Etat et lui rendre personnellement compte de ce qu'a été mon élection », a indiqué Roger Nkodo Ndang à son arrivée.

Au cours des échanges avec ses interlocuteurs, le président du parlement panafricain abordera aussi en profondeur les questions liées à la bonne marche de cette organisation continentale. Roger Nkodo Ndang a été réélu à la tête du parlement panafricain en mai 2018 pour un mandat de trois ans. En rappel, le parlement panafricain est une instance consultative. Il est l'Assemblée consultative de l'Union africaine, une organisation continentale regroupant cinquante-trois pays. Son Assemblée est composée de deux-cent-soixante-cinq députés et chaque pays membre a droit à cinq représentants.