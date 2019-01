Angola: L'accord avec le FMI accélère les réformes économiques - Ministre

Luanda — L'accord avec le Fonds monétaire international (FMI) renforcera la crédibilité du processus de réforme en cours en Angola, a déclaré lundi le ministre d'Etat pour le Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior.

Dans une interview accordée au Journal de Angola, dans son édition du 7 janvier, le ministre a précisé qu'avec le Programme de financement élargi approuvé par le FMI, le 7 août 2018, il est possible d'accroître les investissements étrangers dans le pays, ainsi qu'accélérer la mise en œuvre des améliorations économiques et sociales angolaises.

Faisant une évaluation de la visite en Angola de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, qui s'est déroulée du 20 au 21 décembre, le dirigeant a déclaré que le programme marquait le début d'une phase au cours de laquelle les actions de l'exécutif seraient soumises à un haut niveau international.

"(...) Nous sommes en train de faire des réformes et nous voulons être totalement transparents dans ce processus et coopérer avec la plus importante institution financière du monde", a-t-il souligné.

Selon le ministre, le financement obtenu aidera l'Angola à mettre en œuvre le Programme de stabilisation macroéconomique (PEM), y compris le processus d'ajustement fiscal, permettant ainsi le lancement du processus de revitalisation du secteur productif.

Concernant la portée de cet accord, le gouverneur a exclu toute imposition, précisant que l'Angola "poursuivra son programme de réformes économiques" associé au FMI.

En plus de l'aide financière, le ministre a mis en exergue l'appui technique du FMI, qui rassemble les meilleurs collaborateurs du monde sur des questions liées à la gestion macroéconomique.

L'Angola devrait, selon lui, tirer parti de l'échange de cadres et donner aux jeunes techniciens l'occasion d'interagir avec les spécialistes du FMI, qui disposent de capacités techniques et scientifiques élevées.

Le plan signé avec le FMI a été élaboré sur la base du Programme de stabilisation macroéconomique (PEM) initié par l'exécutif angolais en janvier dernier et du programme de développement national (PND) 2018-2022.

Le programme triennal vise à ouvrir l'Angola au marché international des capitaux dans des conditions plus avantageuses, parmi d'autres bénéfices. Le prêt de 3,7 milliards de dollars a un différé d'amortissement de quatre ans et demi et une période de remboursement de dix ans et demi.

Le crédit ne sera versé qu'un an et demi après la fin du plan. Les taux d'intérêt, bien que viables, ne dépasseront jamais 3%.