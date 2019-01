Cote d'Ivoire: "Afrique du rire 2019" - C'est parti pour l'acte 2 du Festival de l'unité africaine par la magie du rire

L'humoriste maroco-ivoirien, Tahar Lazrak alias Oualas après le succès de la 1ère édition du Festival « Afrique du rire » qu'il a porté sur les fonts baptismaux en 2018, a décidé de remettre le couvert en cette année 2019.

Oualas, c'est le lieu de le souligner a conçu son projet avec méthode. « C'est une production africaine qui promeut des artistes africains.

Il n'y a pas que les Français ou les Américains qui sont capables d'organiser de tels évènements chez nous. En somme, l'idée est de mettre en valeur la coopération sud-sud comme l'a bien dessinée le Roi Mohammed VI », fait remarquer l'humoriste.

Dans la programmation, le Festival « Afrique du rire » acte 2 débutera, le 18 janvier 2019, à Abidjan. Ensuite suivront les autres étapes dont la plus importantes est celle du royaume chérifien.

Le 20 janvier, Oualas et une vingtaine d'humoriste du Maroc et de l'Afrique subsaharienne vont prester à Casablanca, à Rabat et à Marrakech.

A l'affiche le public aura droit entre autres, à l'humoriste québécois d'origine marocaine, Rachid Badouri, de Patson, Amine Radi, d'Adama Dahico, de Digbeu Cravate.

Le 24 janvier, ce festival itinérant mettra le cap sur le Mali. Comme on peut s'en apercevoir, en plus d'être un chantre de la fraternité ivoiro-marocaine, Oualas est un porte-voix de l'unité africaine par la magie du rire et de la bonne humeur que distille l'humour, a fait remarquer un journaliste ivoirien.

« Nous avons choisi le Mali cette année, pour accueillir la deuxième édition du festival Afrique du rire. Car, l'humour est un langage universel.

Ce sera un moment de partage et de communion », a souligné l'humoriste, pour qui ce festival vise à mettre en avant les talents africains, émergents ou confirmés, sur de vraies scènes et face à un large public.

Après une semaine de pause, le Festival « Afrique du rire » va partir à la conquête du public Sénégalais.

Il faut noter que dans les pays sillonnés par le festival, la palette d'artistes sur scène sera enrichie par des humoristes locaux. Selon Oualas outre l'humour, cette tournée africaine sera ponctuée par des actions sociales et des visites de sites touristiques.

Soulignons que le jeune Tahar Lazrak a forgé au fil des ans, l'identité de Oualas, un personnage éclectique qui, à l'envi, se spécialise dans l'autodérision.

Oualas est de toutes les scènes abidjanaises « Bonjour... » de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), « Abidjan Comedy Club », « Stand-up d'Abidjan », « Les Enfoiriens », « Fira », « Abidjan, capitale du rire », « Le parlement du rire »...

A noter que le Festival « Afrique du rire » est une initiative co-produite par Reda El Bradi, qui s'inscrit à l'une de la coopération sud-sud comme dessinée par le roi Mohammed VI.