Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Les onze établissements interconnectés à internet haut débit

Le projet, enfin terminé et réalisé dans le cadre de la première phase du projet Central african backbone (Cab-Congo), permet d'améliorer les conditions des usagers de l'enseignement supérieur en mettant en place un bouquet de services numériques pour développer la pédagogie numérique.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université Marien-Ngouabi ont provisoirement reçu, il y a quelques jours, les infrastructures qui ont coûté plus de deux cent cinquante millions francs CFA. La mise en œuvre de ce projet permettra à plus de trente-trois mille étudiants, aux personnels académique et administratif de l'université de rendre l'enseignement supérieur plus compétitif.

S'inscrivant dans un vaste programme entrepris par le projet CAB en partenariat avec la Banque mondiale, la mise en place d'un bouquet de services numériques dans cette université vise à répondre efficacement aux besoins de plus en plus croissants en connectivité en milieu académique. Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, heureux de son aboutissement, a estimé que le projet offre à l'Université Marien-Ngouabi « des conditions de travail ultra modernes en l'arrimant à l'économie numérique ».

Maillon important pour l'amélioration de la gouvernance et la simplification de certaines procédures de gestion universitaire, internet à Marien-Ngouabi devrait soutenir le projet Tic'Sup conçu pour numériser l'enseignement supérieur. Pour le ministre de tutelle, Bruno Jean Richard Itoua, la mission principale du numérique à l'université est de « transformer et moderniser l'enseignement supérieur pour améliorer l'employabilité des diplômés et en faire un moteur de développement du Congo qui s'appuierait sur les TIC ».

Seulement, pour rendre effective cette promesse, quelques aménagements sont encore attendus car internet à lui seul ne suffit pas. Des projets parallèles comme la mise en place du système d'information du ministère de l'Enseignement supérieur, le développement d'un portail web de gestion des orientations, l'aménagement, l'équipement et l'installation des salles multimédias à l'Université Marien-Ngouabi, la mise en place d'un système de diffusion de ressources pédagogiques numériques pourront contribuer à atteindre les objectifs de l'initiative.

Le projet s'est réalisé grâce au partenariat technique de l'opérateur public Congo Télécom et la société Burotop pour le raccordement des sites à la fibre optique et l'interconnexion des sites ainsi que l'installation du Wifi sur les campus. Routers, switches, stabilisateurs, serveurs, point accès Wifi outdoors et indoor, baies de stockage et panneaux de brassage constituent, entre autres, le matériel technique disposé dans chaque établissement.