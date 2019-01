Congo-Brazzaville: Musique - "Sauvetage", un nouvel opus de Jah Thiano

L'artiste musicien reggae vient de mettre dans les bacs le titre de son maxi single.

Le maxi single produit par Lily Bizz, avec l'appui du Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture (Reiper) et de la fondation Makeda, compte trois titres "Papa irresponsable", "Enfant soldat" et "Protégez les enfants". C'est une exhortation du reggaeman à plus d'égard à l'endroit des enfants, la couche juvénile qui constitue l'avenir de demain. Ces chants à la fois moralisateurs et éducatifs visent la prise de conscience des adultes face aux dangers que courent les enfants.

De sa voix qu'accompagne le rythme reggae, le musicien essaie d'extirper le mal de la jeunesse actuelle martyrisée, abandonnée à son triste sort et, surtout, instrumentalisée. Au lieu de s'émouvoir, chacun doit plutôt se regarder comme dans un miroir dans la peau de la victime et du bourreau, lance-t-il. Une négligence coupable qui expose les jeunes à la délinquance, à l'enrôlement dans les bandes armées et aux déviances de toutes sortes.

Jah Thiano est l'initiateur du festival Reggae Kongo dia Ntotila qui vise à revaloriser le reggae au Congo, en général, et à Pointe-Noire, en particulier.