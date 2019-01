Congo-Brazzaville: Livre - Parisse Akouango publie "La poubelle et l'ordure"

Le roman de soixante-quatorze pages passe en revue les péripéties du parcours d'un jeune homme qui a sombré chaque jour de sa vie jusqu' à ce qu'il décroche un statut professionnel.

Bomoto est un jeune noir africain inconscient, obéissant, disponible et prêt à servir malgré les séquestrations, les inégalités et les exclusions qu'il a connues dès son plus jeune âge. Très tôt, il fut ôté de ses parents cultivateurs de café et d'oseille pour être élevé chez son oncle paternel, enseignant, nommé directeur. Dans la petite localité où il est né, ce jeune n'a pas eu l'opportunité d'apprendre les activités phares du village, notamment la pêche, la chasse et autres. Son père les lui interdisait et ne se lassait de lui parler essentiellement de l'école. Selon lui, l'avenir résidait dans les études.

Plusieurs enfants de ce village réussirent à leurs études grâce aux conseils quotidiens du père de ce jeune Bomoto. Ayant grandi dans le respect et la considération de la différence, Bomoto sait que la facilité ne paye jamais et que toute réussite était le fruit d'un effort moral, physique et intellectuel.

L'auteur exhorte les jeunes à fournir d'efforts dans la vie. « Vous les jeunes, grandissez et vivez courageusement dans le respect et la considération de la différence, rien ne vous arrêtera car, vous êtes les héritiers naturels d'une nation. La facilité ne paye jamais à la longue et on le paye cash après toute réussite. Une fois que vous aurez accepté autrui et admis à être passager sur terre, vous aurez tout de suite la vie avec vous... », peut-on lire.

Parisse Akouango est professeur titulaire des Universités et Grandes écoles du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, directeur de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et de foresterie du Congo. Il est auteur de l'ouvrage "Politiques agricoles durables en République du Congo", paru en 2018.