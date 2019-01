Congo-Brazzaville: Solidarité - Le Centre Béthanie reçoit un lot de produits de première nécessité

Le 3 janvier, les employés du Radisson Blu M'Bamou Palace Hotel ont distribué des denrées alimentaires, les bons d'achats ainsi que des vêtements et linges de bain et de lit à l'orphelinat.

Le don intervient après la collecte de fonds organisée par l'établissement hôtelier après le cocktail annuel de Noël pour venir en aide à ce centre. En effet, chaque année, Le Radisson Blu M'Bamou Palace Hotel organise un cocktail de Noël pour récolter des fonds devant servir au financement de la scolarité des enfants d'un orphelinat de Brazzaville.

Lors de ce cocktail, sept cent mille FCFA avaient été récoltés afin de payer la scolarité de quelques enfants du centre. Le groupe Park N Shop avaient offert deux cents paquets de biscuits et quatre bons d'achat de vingt-cinq mille FCFA à utiliser dans ses magasins. Les enfants ont été très joyeux de recevoir ces donations et ont offert un bouquet de fleurs en retour pour remercier les donateurs.

Existant depuis plus de trente ans, le Centre Béthanie est un orphelinat de Brazzaville qui accueille quarante-sept enfants âgés de 6 mois à 15 ans. Parmi eux, l'on trouve des handicapés mentaux et physiques, des porteurs du VIH et des drépanocytaires.

Autres actions

En 2018, Le Radisson Blu M'Bamou Palace Hôtel Brazzaville a acheté cent trente-huit mille bouteilles plastiques (eau et différents sodas). La bonne action mise en place pour la Planète en 2019 est désormais de travailler avec les différents fournisseurs, notamment sur le recyclage des bouteilles plastiques et la brasserie, pour la mise en place de bouteilles en verre. Grâce à ces différentes actions, l'achat de bouteilles plastiques par l'hôtel passera de cent trente-huit mille à cinq mille en 2019. Aussi l'hôtel va-t-il arrêter de donner des pailles en plastique et passer aux pailles en papier. La petite taille des pailles plastiques en fait l'un des pollueurs les plus nocifs car, ils s'enchevêtrent et les animaux marins ainsi que les poissons les consomment. La guerre aux plastiques à usage unique est donc lancée !