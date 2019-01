Ile Maurice: Facebook - Comment se faire arnaquer en quelques clics

Ils se prennent un peu pour Bonnie and Clyde, version 2.0. Ils font le buzz sur Facebook en ce moment. Eux, ce sont un homme et une femme spécialisés dans l'arnaque... Plusieurs plaintes ont été déposées contre le couple.

Tout commence en 2017. Un homme, se présentant comme «enn exper dan bann travo aliminium» offre ses services à qui le veut. Portes, fenêtres, cabines de douche, meubles, il sait tout faire. Attirés par les tarifs alléchants que propose l'homme en question, certains internautes font appel à ses services.

L'homme en question peut compter sur son épouse, qui est en quelque sorte son bras droit. Leur façon de procéder est simple. Quand ils ont une commande, Rajiv (prénom d'emprunt) se rend chez «le client» pour prendre des mesures et demande au «pigeon» d'effectuer un dépôt allant de 50 à 75 % du montant total des travaux. En échange, il leur donne un reçu, avec un en-tête, celle de leur «société».

Puis, Ravi disparaît dans la nature. Pour ce qui est de donner des excuses ou de rouler les clients dans la farine, c'est Raina (prénom d'emprunt) qui entre alors en scène. «Mo mari inn sap depi trwaziem letaz inn tonbé, li lopital... Nou pé gagn enn problem... Mo mari népli travay dan aliminium, lémwa prosin nou rann ou ou kas... » Les prétextes sont nombreux.

Chlothilde Collet, 23 ans compte parmi les nombreuses victimes du couple. En 2017, elle fait appel à Rajiv pour une porte coulissante en aluminium au coût de Rs 10 000. Elle lui a remis Rs 5 000. «J'étais très malade à cette époque. Je venais de me faire opérer de la colonne vertébrale. Et ce Monsieur m'a causé davantage de stress. C'est un vrai sans coeur !» Chlothilde Collet, 23 ans compte parmi les nombreuses victimes du couple. En 2017, elle fait appel à Rajiv pour une porte coulissante en aluminium au coût de Rs 10 000. Elle lui a remis Rs 5 000. «J'étais très malade à cette époque. Je venais de me faire opérer de la colonne vertébrale. Et ce Monsieur m'a causé davantage de stress. C'est un vrai sans coeur !»

Dépitée, Chlothilde a porté plainte. «Quand la police l'a appelé, il a joué les victimes en disant que les gens ne le comprenaient pas, qu'il fallait être patients. Cela va faire deux ans que je suis patiente. Je n'ai encore jamais vu à quoi ressemble la porte et encore moins la couleur de mon argent.»

James s'est également laissé berner. Rajiv et Raina ont réussi à lui soutirer Rs 75 000. «Je lui ai donné Rs 6 000 en premier lieu pour des travaux évalués à Rs 105 000. Puis, chaque semaine, il nous disait, à mon épouse et à moi, qu'il lui manquait des sous pour acheter les matériaux. Il a pris nos Rs 75 000 avant de disparaître. Il ne répondait plus au téléphone. Ou alors c'était sa femme qui y répondait avec des excuses à dormir debout !»

Au fil des mois, les victimes de Rajiv et Raina se rendent compte qu'elles ne sont pas les seules à s'être fait avoir. Dix d'entre elles ont créé un groupe de discussion instantanée et une page Facebook dénonçant ce couple malhonnête, tout en racontant leurs mésaventures.

L'inspecteur Shiva Coothen du Police Press Office dit être au courant de cette affaire. «Il y a bel et bien des plaintes contre ce couple. Il faut attendre que l'enquête soit complète pour que le cas soit référé à la cour.»

Nous avons aussi tenté de joindre le fameux couple sur les nombreux numéros qu'ils ont donné à leurs victimes mais la tentative de les avoir au téléphone a été vaine.