Ile Maurice: Enseignement supérieur en 2019 - Les nouveautés au programme

L'enseignement supérieur gratuit c'est bien joli, mais pour apprendre quoi ? Pour cette année, de nouveaux programmes seront introduits par certaines institutions. Quels sont-ils? Et quelles perspectives d'emploi y sont associées ? Voici de quoi vous orienter. Attention, toutes les formations ne seront pas gratuites, puisque certaines sont proposées par le privé ou ne correspondront pas forcément aux critères d'éligibilité.

Diplôme et licence

Sciences vétérinaires

Voilà un cours qui ne manquera pas de mordant. Adressé aux professionnels paravétérinaires, les fermes commerciales, les sociétés spécialisées en nutrition animale, les produits pharmaceutiques et laboratoires, le diplôme en science paravétérinaire sera au programme de l'université de Maurice en 2019. Sa durée sera de deux ans à temps partiel.

Droit

Taillé sur mesure pour ceux voulant accroître leurs connaissances en droit, le Bachelor of Laws (LLB Hons) couvre le droit à Maurice et d'autres aspects comme le droit international privé, public, économique et maritime, indique le Dr Kaviraj Sukon, directeur général de l'Open University of Mauritius. Cette nouvelle formation peut être suivie par des aspirants avocats, notaires, avoués, conseillers légaux ainsi qu'aux chefs d'entreprise, ingénieurs, médecins ou toute autre personne travaillant sur le droit. Comme nouveauté, l'institut introduit également le Bachelor (BA Hons) en Law and Management, avec un accent parallèle sur la gestion. Le programme peut être complété en trois ou six ans. Côté tarif, il faut compter Rs 240 000 pour un LLB. Les étudiants peuvent s'inscrire en janvier 2019.

Psychologie

Fasciné par le comportement humain ? Envie de comprendre ce qui motive l'interaction entre les gens ? Et surtout comment avoir un impact positif sur la société ? Tout vous porte vers la psychologie. En 2019, Curtin Mauritius lancera son Bachelor of Science (BSc) en Psychological Science. Cette formation dure trois ans et ouvre la porte à plusieurs opportunités. Selon une responsable de l'institution, au-delà du simple «counselling», les diplômés peuvent aspirer à des carrières en marketing et en comportement du consommateur. Les perspectives peuvent se présenter aussi bien dans le secteur public que privé, incluant les chercheurs, les conseillers en stratégie, les officiers des ressources humaines, les consultants en comportement organisationnel. Les inscriptions débutent le 10 janvier 2019.

Technologie informatique

C'est un domaine qui ne cesse d'évoluer à une rapidité vertigineuse. La technologie est au centre d'une nouvelle formation à Curtin Mauritius. Dès la première année du BSc Computing (Information Technology), les fondements de la programmation seront inculqués aux apprenants, soit le C++, Java, Linux entre autres. Puis, on passe à la spécialisation en technologie informatique avec un accent moins théorique. Ainsi, le system programming, le design de logiciel, l'ingénierie, les réseaux et l'intelligence artificielle seront au menu. Le programme dure trois ans. Cette formation est approuvée par l'Australian Computer Society, une des importantes plateformes en Australie. Les cours de BSc Computing débuteront en février 2019.

Parallèlement, l'université de Maurice introduira le BSc (Hons) en Data Science. D'une durée de trois ans à temps plein, ce cours peut déboucher sur des emplois en entreprises dans l'offshore et celles spécialisées dans l'informatique et les statistiques.

Sciences biomédicales

Devenir un technologiste ou scientifique en laboratoire médical ou en assurer la gestion : le choix vous appartient. Ces métiers sont des perspectives potentielles liées au programme de BSc (Hons) en Biomedical sciences. Il sera lancé par l'université de Maurice cette année et durera trois ans à temps plein.

Animation et effets visuels

Cette filière crève l'écran. En effet, les métiers du cinéma sont prisés actuellement. Dans cette lignée, une formation en animation et effets visuels sera au programme de l'université de Maurice cette année. La durée pour ce BSc (Hons) est de trois ans à temps plein.

Maîtrise

Éducation

À l'Open University of Mauritius, le Master of Education in English et celui spécialisé en Educational Leadership and Management seront bientôt au programme. Ces derniers sont destinés aux professionnels de cette filière, dont des enseignants des cycles primaire et secondaire. Dans le premier cas, le programme vise à inculquer les connaissances pour l'enseignement de l'anglais et de la littérature. Parallèlement, celui-ci intègre d'autres concepts pédagogiques tels que la technologie entre autres. Quant à la seconde formation, elle vise à assister les apprenants de diverses disciplines à poursuivre une carrière en éducation, en se focalisant sur le leadership et la gestion. Pour y adhérer, une licence est requise au préalable. La durée du programme est de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum. Chacune de ces formations coûte Rs 136 000 au total.

Analyse financière

Les services financiers sont des plus prisés. La maîtrise en analyse financière, introduite par l'Open University of Mauritius en collaboration avec l'institut John Wiley and Sons, entend former les étudiants pour les examens de niveau 1 et 2 pour le Chartered Financial Analyst (CFA). Le cours se focalise entre autres sur les techniques d'analyse financière, les modèles mathématiques utilisés dans les marchés financiers ainsi que les meilleures pratiques mondiales. Il s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux professionnels de la finance. La durée est de deux ans au minimum et de quatre au maximum. Les frais intégraux pour ce programme sont de Rs 191 000.

Aquaculture

En plein essor à Maurice actuellement, l'aquaculture se jette à l'eau. L'université de Maurice lance une maîtrise spécialisée dans cette filière en 2019. Celle-ci s'adresse notamment aux cadres du ministère de l'Environnement et du développement durable ainsi que celui de l'Économie océanique, des ressources maritimes, entre autres. La durée du programme est de deux ans à temps partiel.

Gériatrie

Le besoin de services et soins spécialisés pour les aînés se fait de plus en plus sentir. Dans cette optique, une maîtrise en Geriatric Care Management est prévue à partir de cette année. Elle durera pendant deux ans à temps partiel, à l'université de Maurice. n Efficacité énergétique et technologie

À l'université des Mascareignes, l'environnement est au coeur d'une toute nouvelle formation. En effet, la maîtrise en Efficacité énergétique et développement durable vient d'être lancée. «Ce programme est destiné aux professionnels et est unique en Afrique», déclare le Dr Dinesh Somanah, directeur général de l'institution. Ce programme s'adresse aux professionnels déjà en emploi notamment dans les domaines relatifs à l'énergie, l'ingénierie, le développement durable, l'industrie sucrière entre autres. La durée est de trois ans à temps partiel. Par ailleurs, une maîtrise en intelligence artificielle et robotique et une autre en génie civile seront bientôt introduites par cette université en 2019.

Les autres filières montantes

Cette année, une trentaine de nouveaux programmes seront lancés par l'université de Maurice. Une quinzaine d'entre eux seront pour des licences et l'autre moitié pour les maîtrises. Ceux-ci seront étroitement liés au monde des affaires et porteront notamment sur l'agribusiness, les «Business Economics», les «Ocean Studies», l'intelligence artificielle et le «Big data» ainsi que la cybercriminalité.

En chiffres

Selon le rapport «Participation in Tertiary Education» de la Tertiary Education Commission pour 2017, 8 722 étudiants étaient inscrits à l'université de Maurice, 4 712 à l'Open University of Mauritius et 3 761 à l'université de Technologie. L'an dernier, 9 157 Mauriciens étaient répertoriés pour des études supérieures à l'étranger. De ce taux, 2 163 étaient en Australie, 1 920 en France et à la Réunion et 1 500 en Angleterre. Selon les données, les filles sont plus nombreuses à poursuivre des études universitaires, représentant un nombre de 34 127 et donc 57,7 % de la population estudiantine.